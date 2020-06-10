Köy muhtarına yediemin olarak teslim edilen biçerdöveri çaldılar - Son Dakika

Köy muhtarına yediemin olarak teslim edilen biçerdöveri çaldılar

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, köy muhtarına yediemin olarak teslim edilen biçerdöverin çalınmasıyla ilgili bir zanlı yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, köy muhtarına yediemin olarak teslim edilen biçerdöverin çalınmasıyla ilgili bir zanlı yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sultandağı ilçesine bağlı Üçkuyu köyünde, muhtar Mustafa Karaca'ya yediemin olarak teslim edilen biçerdöverin çalınması üzerine çalışma başlattı. Konya Sarayönü İlçe Jandarma Komutanlığı ile koordineli şekilde bölgede yapılan araştırmalar ve alınan beyanlar doğrultusunda, şüpheli tır şoförü T.E'nin ismine ulaşıldı. Düzenlenen operasyonda, zanlı gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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