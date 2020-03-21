Köy Muhtarından 14 günlük karantina tedbiri - Son Dakika
Son Dakika Genel Köy Muhtarından 14 günlük karantina tedbiri - Son Dakika

Köy Muhtarından 14 günlük karantina tedbiri

29 dakika önce

Köy Muhtarından 14 günlük karantina tedbiri Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bağlı Yukarışehirören köyü muhtarlığı köye dışarıdan gelen misafirler için 14 günlük karantina uygulaması başlattı.

Köy Muhtarından 14 günlük karantina tedbiri

KASTAMONU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bağlı Yukarışehirören köyü muhtarlığı köye dışarıdan gelen misafirler için 14 günlük karantina uygulaması başlattı.

Taşköprü ilçesine bağlı Yukarışehirören köyü muhtarı Satılmış Göksu Dünya genelinde etkili olan ve son günlerde ülkemizde de etkisini artıran Covid-19 virüsüne yakalanmamak adına baharın yüzünü gösterdiği bu günlerde kış aylarını büyük şehirlerde geçiren şimdilerde ise köye dönüş hazırlığı içinde olan vatandaşları köy girişine astığı bilgilendirme mesajıyla karşıladı. Muhtar Göksu yazı köyde geçirmek için gelen bütün köylülere 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Bahar ve Yaz döneminde 45-50 hanenin yaşadığı Yukarışehirören köyü Muhtarı Satılmış Göksu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Göksu açıklamasında şu mesajlara yer verdi; "köyümüz kış mevsiminde 15 hane ancak baharın yüzünü göstermesiyle birlikte kışı büyük şehirlerde geçiren köylülerimiz şu günlerde dönüş yapıyor malum olduğu üzere Dünya'da hızla etkisini artıran covid-19 virüsü geçtiğimiz hafta ülkemizde de görülmeye başladı bunun üzerine devletimiz bir çok tedbir uygulaması başlattı bende köy muhtarı olarak köyümüze büyükşehirden yazı geçirmek için gelen bütün köy sakinlerimize 14 gün boyunca kendilerini evlerinde izole etmelerini rica ediyorum bu süre zarfında ihtiyaç duydukaları her konuda muhtarlık olarak bizzat ben yardımcı olacağım süreci hep birlikte tedbirlere riayet ederek atlatacağız" dedi.

Köy Muhtarından 14 günlük karantina tedbiri

Koronavirüs, Kastamonu, Taşköprü, Göksu, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 07:18 Kaynak: İHA

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