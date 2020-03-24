Köy muhtarından her haneye 10 ton ücretsiz su - Son Dakika
Son Dakika Güncel Köy muhtarından her haneye 10 ton ücretsiz su - Son Dakika

Köy muhtarından her haneye 10 ton ücretsiz su

7 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'ün muhtarı İbrahim Uysal, koronavirüse karşı hane başına 10 ton ücretsiz su verildiğini söyledi.

Köy muhtarından her haneye 10 ton ücretsiz su, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'ün muhtarı İbrahim Uysal, koronavirüse karşı hane başına 10 ton ücretsiz su verildiğini söyledi.


İlçeye 14 kilometre uzaklıktaki Paşaköy'ün muhtarlığını yapan 33 yaşındaki İbrahim Uysal, köy halkına koronavirüs ile mücadele için bedava su veriyor. Su tüketiminin bugünlerde biraz daha artığını belirten Uysal, köydeki yaklaşık 300 haneye ücretsiz 10 ton su vererek köyde vatandaşlara destek oluyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan kararların köyde uyulmasına dikkat ettiklerini söyleyen İbrahim Uysal, "Bu salgınla sağlıklı bir şekilde mücadelede mühim. Bu tedbirlerin başında da temizlik ve hijyen gelir. Bu bakımdan vatandaşlarımızın daha hijyenik olmaları için köyümüzde hane başına 10 ton suyu ücretsiz veriyoruz" dedi. - ÇANAKKALE

İbrahim Uysal, Çanakkale, Paşaköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:18 Kaynak: İHA

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