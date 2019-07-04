Son Dakika Haberleri: Köy muhtarını bıçaklayan şüpheli, adliyeye sevk edildi
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Köy muhtarını bıçaklayan şüpheli, adliyeye sevk edildi

26 dakika önce

KARAMAN'da, kira meselesi nedeniyle tartıştığı muhtar Hacı Ali Küçükberber'i bıçaklayan Ali Osman G., jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Köy muhtarını bıçaklayan şüpheli, adliyeye sevk edildi, System.String[]
KARAMAN'da, kira meselesi nedeniyle tartıştığı muhtar Hacı Ali Küçükberber'i bıçaklayan Ali Osman G., jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. 
Olay, dün 18.30 sıralarında merkeze bağlı Yollarbaşı köyünde meydana geldi. Mülkiyeti köy muhtarlığına ait kahvehaneyi işleten Ali G. ve oğlu Ali Osman G., kira meselesi yüzünden muhtar Hacı Ali Küçükberber ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Ali Osman G. elindeki bıçakla, Küçükberber'i köy meydanında karnından bıçaklayarak ağır yaraladı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Küçükberber, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hacı Ali Küçükberber'in tedavisinin sürdüğü belirtildi. 
Ali Osman G. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ali Osman G., gazetecilerin "Neden bıçakladınız?" sorusuna, "Pişmanım. Benim kimseden korkum yok. Görüşmek isteyen herkesle görüşürüm" dedi.


- Karaman
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:28 Kaynak: DHA
Yollarbaşı, Ali Osman, Jandarma, Karaman, Güncel
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