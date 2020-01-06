Köy muhtarının 2 evi yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Köy muhtarının 2 evi yandı - Son Dakika

Köy muhtarının 2 evi yandı

6 saat önce

KARABÜK'ün Ovacık ilçesine bağlı Şamlar köyünde, muhtar Raşit Öztürk'e ait yan yana olan 2 ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Köy muhtarının 2 evi yandı, System.String[]

KARABÜK'ün Ovacık ilçesine bağlı Şamlar köyünde, muhtar Raşit Öztürk'e ait yan yana olan 2 ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Bugün sabah saatlerinde Ovacık Şamlar köyü Muhtarı Raşit Öztürk'ün evinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden Raşit Öztürk, uykularından uyandırdığı ailesiyle birlikte dışarı çıktı. Alevler binayı sararken, aile itfaiyeye haber verdi. Alevler muhtarın bitişikteki diğer evine de sıçradı. Gelen ekipler, alevlere müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonrası yangın söndürülürken, 2 ev kullanılmaz hale geldi, bir eşek telef oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Ovacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:21 Kaynak: DHA
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