Köy muhtarının 'Defne' tartışması kanlı bitti - Son Dakika
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Köy muhtarının 'Defne' tartışması kanlı bitti

13.03.2022 22:47

Köy muhtarının 'Defne' tartışması kanlı bitti Sinop'un Ayancık ilçesinde, bir muhtar silahla vurulması sonucu ağır yaralandı.

Köy muhtarının 'Defne' tartışması kanlı bitti

SİNOP - Sinop'un Ayancık ilçesinde, bir muhtar silahla vurulması sonucu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Çaylıoğlu köyünde meydana geldi.

Köy sakini Cemal Y., iddiaya göre kendi arazisinde defne yaprağı kesen çalışanlar ile sözlü tartışma yaşadı.

Çalışanların, Köy Muhtarının köy arazisi olduğunu söylediğini ileri sürmesinin ardından kesim yapılan alana gelen Köy Muhtarı Nizamettin Akın ile Cemal Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Cemal Y., tabanca ile Nizamettin Akın'ın omzuna ateş etti. Yaralanan muhtar, ambulansla Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilen muhtarın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın ardından Cemal Y. Jandarma tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Köy muhtarının 'Defne' tartışması kanlı bitti
Köy muhtarının 'Defne' tartışması kanlı bitti
Köy muhtarının 'Defne' tartışması kanlı bitti

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Sinop'ta köy muhtarı tabancayla vurularak yaralandı Sinop'ta köy muhtarı tabancayla vurularak yaralandı

Devlet Hastanesi, Ayancık, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Köy muhtarının 'Defne' tartışması kanlı bitti - Son Dakika


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