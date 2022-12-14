Köy muhtarının öldürülerek trafik kazası süsü verilen olayla ilgili detaylar netleşmeye başladı - Son Dakika
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Köy muhtarının öldürülerek trafik kazası süsü verilen olayla ilgili detaylar netleşmeye başladı

14.12.2022 14:25
Köy muhtarının öldürülerek trafik kazası süsü verilen olayla ilgili detaylar netleşmeye başladı

Artvin'in Şavşat ilçesinde köy muhtarının öldürülerek kaza süsü verilen olayla ilgili detaylar netleşmeye başladı.

Artvin'in Şavşat ilçesinde köy muhtarının öldürülerek kaza süsü verilen olayla ilgili detaylar netleşmeye başladı. Cinayeti işleyen komşusunun borç para meselesi yüzünden tartıştığı muhtarın kafasını çekiçle defalarca vurarak öldürdüğü, sonra kaza süsü vermeye çalıştığı ve ardından da pişman olunca intihar etmek istediği ortaya çıktı.

Artvin'in Şavşat ilçesinnde 12 Aralık Pazartesi günü yaşanan olayda, kaza ihbarı alan Jandarma ekipleri Tepeköy köyüne gitti. Araç içinde kimsenin olmadığını gören ekipler, kan izlerini görünce inceleme başlattı. Aracın, Tepeköy muhtarı Murat Altun'a ait olduğu belirleyen ekipler, kayıp olan muhtarı aramaya başladı. Şavşat Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan titiz çalışma sonucunda, aracın kaza sonrası duruşu ve içinde bulunan kan damlalarının akış yönünün kazaya göre ters yönde olmasından şüphelenen cumhuriyet savcısı kayıp muhtarın son görüştüğü kişilerin ifadesine başvurdu.

Kaza süsü vermek istedi

Telefon kayıtlarından son olarak komşusu Y.A ile görüştüğünü belirleyen ekipler Y.A.'nın ifadesine başvurdu. Y.A. sorgusunda suçunu itiraf etti. Alkolü olduklarını, borç para yüzünden evinin önünde çekiçle muhtarın kafasına vurduğunu belirten Y.A, daha sonra muhtar Murat Altun'u aracıyla ormanlık alana götürdüğünü, bu sırada araç içinde yeniden hareket ettiğini ve tekrardan çekiçle defalarca kafasına vurarak öldürdüğünü söyledi. Sonrasında ise cesedi köy çıkışında ormanlık alana bıraktığını, aracı ise 1 kilometre uzaklıkta yoldan aşağı atarak kaza süsü vermek istediğini belirtti.

Evindeki tüfeğiyle intihar girişimde bulundu

Zanlı Y.A.'nın evinde bulunan av tüfeğiyle intihar etmek istediği ortaya çıkarken, Jandarma ekiplerinin müdahalesi engellenen Y.A adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, köy muhtarı Murat Altun bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Töpekeöy Mezarlığında toprağa verileceği belirtildi. - ARTVİN

Kaynak: İHA
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Murat Altun, Artvin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Köy muhtarının öldürülerek trafik kazası süsü verilen olayla ilgili detaylar netleşmeye başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Köy muhtarının öldürülerek trafik kazası süsü verilen olayla ilgili detaylar netleşmeye başladı - Son Dakika
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