Köy muhtarları, Genel Sekreter Uzun'u ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Köy muhtarları, Genel Sekreter Uzun'u ziyaret etti - Son Dakika

Köy muhtarları, Genel Sekreter Uzun'u ziyaret etti

6 saat önce

Eskipazar ilçesine bağlı köy muhtarları, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun'u ziyaret etti.

Köy muhtarları, Genel Sekreter Uzun'u ziyaret etti, System.String[]

Eskipazar ilçesine bağlı köy muhtarları, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun'u ziyaret etti.


Karabük'ün Eskipazar ilçesin yapılan ve yapılmakta olan çalışmalar hakkında muhtarlara bilgi veren Genel Sekreter Uzun, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İl Özel İdaresi olarak köylerimizdeki en yakın çalışma arkadaşlarımız olan muhtarlarımızla sorunların çözümü noktasında büyük mesafeler kaydettik. Hedeflerimize ilerlerken en büyük desteği en yakın çalışma arkadaşlarımız olan sizlerden aldık. Hem Eskipazar hem de diğer ilçelerimiz için elimizden geleni yapıyoruz. Sorunların çözümü noktasında taşın altına hep birlikte elimizi koyuyoruz. 2020 yılında da ilçelerimiz için yapılacak olan çalışmaları hep birlikte gerçekleştireceğiz. Ben ziyaretiniz için tekrar hepinize teşekkür ederim, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim" diye konuştu.


Eskipazar köy muhtarlarının yapmış olduğu ziyarette, Eskipazar İl Genel Meclis üyesi Sırrı Şen de hazır bulundu. - KARABÜK

Mehmet Uzun, Eskipazar, Sekreter, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:27 Kaynak: İHA
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