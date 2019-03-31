Son Dakika Haberleri: Köy Muhtarları Kura Sonucu Belirlendi

Köy Muhtarları Kura Sonucu Belirlendi

37 dakika önce

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde iki köyde adayların eşit oy alması sonucu kazananlar kura çekimi sonucu belirlendi.

Köy Muhtarları Kura Sonucu Belirlendi, System.String[]
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde iki köyde adayların eşit oy alması sonucu kazananlar kura çekimi sonucu belirlendi.

İlçeye bağlı Karaali köyünde kayıtlı 21 seçmenin 18'i oy kullandı. Yapılan sayım sonucu muhtar adaylarından 74 yaşındaki Halil İbrahim Akgül ile Fevzi Bilgin, dokuzar oy aldı.

Oyların iki defa daha sayılması da sonucu değiştirmeyince sandık başkanı, kura çekilmesine karar verdi. Yapılan kura çekimini kazanan mevcut muhtar Akgül, yeniden muhtar oldu.

Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce yedi defa açık ara muhtar seçildiğini, bu kez ise seçimin kuraya kaldığını belirterek "Bu şekilde seçilmek daha heyecanlıymış. Karşı taraf kazansa da üzülmezdim. Zaten o da akrabam. Dünürümün oğlu. Nasip banaymış." ifadesini kullandı.

Aşağıovacık köyünde ise muhtar adaylarından Muhammer Kahriman'a 34, Ali Osman Kırdı ile Sadık Ayaz'a ise 38'er oy çıktı.

Yapılan kura çekiminin ardından muhtarlığa mevcut muhtar Ayaz yeniden getirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:02 Kaynak: AA

Karaali, Gümüşhacıköy, Amasya, Güncel
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