Köy muhtarları ve mahalle muhtarları çalışmaları değerlendirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Köy muhtarları ve mahalle muhtarları çalışmaları değerlendirdi - Son Dakika

Köy muhtarları ve mahalle muhtarları çalışmaları değerlendirdi

6 saat önce

Aksaray'da bir araya gelen köy ve mahalle muhtarları birlik ve beraberlik mesajı vererek yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Köy muhtarları ve mahalle muhtarları çalışmaları değerlendirdi, System.String[]

Aksaray'da bir araya gelen köy ve mahalle muhtarları birlik ve beraberlik mesajı vererek yapılan çalışmaları değerlendirdi.


Aksaray Köy Muhtarları Derneği ve Mahalle Muhtarları Derneği dernek toplantı salonunda bir araya gelerek yapılan çalışmaları değerlendirdi. Köy Muhtarları Dernek Başkanı Emin Koçak ve Mahalle Muhtarları Dernek Başkanı Fikret Dağ koordinesinde bir araya gelen köy ve mahalle muhtarları, mıntıkalarında yapılan çalışmaları masaya yatırarak köy ve kentteki mahalleleri geliştirme adına görüş alışverişinde bulundu. Burada bir açıklama yapan Köy Muhtarları Dernek Başkanı Emin Koçak, Aksaray'ın sanayi anlamında gelişmiş ve güçlü olduğu kadar tarım ve hayvancılıkta da son derece gelişmiş bir şehir olduğunu belirterek, köydeki çalışmalarında en az kentteki çalışmalar kadar önem arz ettiğini kaydetti. Tarım ve hayvancılığın Aksaray için önemli bir sektör olduğuna dikkat çeken Başkan Koçak, bu kapsamda çiftçilerin, üreticilerin, köylülerin temsilcisi olan köy muhtarlarının da çalışmalarının desteklenmesi gerektiğini söyledi. Geçmişten bu güne köylerin de son derece modernleştiğinin altını çizen Başkan Koçak, il özel idaresinin ve köylere hizmet götürme birliğinin çalışmalarını takdir ettiklerini söyledi. Başkan Koçak, mahalle muhtarları ile el ele çalıştıklarını belirterek, tüm sorun ve taleplerin takipçisi olacaklarını belirterek birlik ve beraberlik mesajı verdi. - AKSARAY

Aksaray, Koçak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 11:01 Kaynak: İHA
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