Son Dakika Haberleri: Köy muhtarlarından Başkan Recep Bozkurt'a ziyaret
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Köy muhtarlarından Başkan Recep Bozkurt'a ziyaret

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Karlık, Güneytepe ve Ağzıkara köyü muhtarları, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'u makamında ziyaret etti.

Köy muhtarlarından Başkan Recep Bozkurt'a ziyaret, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Karlık, Güneytepe ve Ağzıkara köyü muhtarları, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'u makamında ziyaret etti.

Köy muhtarlarından oluşan heyeti kapıda karşılayan Başkan Recep Bozkurt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini ifade etti. Köy muhtarları ile bir süre sohbet eden Başkan Bozkurt, akabinde gündem ve sorunlarla ilgili fikir alışverişlerinde bulundu. Karlık, Güneytepe ve Ağzıkara köyü muhtarları Başkan Bozkurt'a misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederken, Başkan Bozkurt ise köy muhtarları ziyareti ile ilgili açıklamalarında, "Bulundukları köyde, devletimizin tüm kurumlarını temsil eden, her fırsatta bir araya gelerek vatandaşlarımızın sorunlarına birlikte çözüm aradığımız, ilçemizin köylerinde gelişim ve değişim hususunda çözüm ortaklığı yaptığımız muhtarlarımız her zaman baş tacımızdır" açıklamalarına yer verdi. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:38 Kaynak: İHA
Recep Bozkurt, Şuhut, Afyon, Güncel
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