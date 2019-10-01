Son Dakika Haberleri: Köy muhtarlarıyla kırsal kesimin sorunları masaya yatırıldı
Son Dakika Güncel Haber

Köy muhtarlarıyla kırsal kesimin sorunları masaya yatırıldı

1 saat önce

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, kırsal kesimin talep ve ihtiyaçları ile sorunlarının tespiti ve çözüm yollarının irdelenmesi amacıyla köy muhtarları ile düzenli olarak yaptığı toplantılara devam ediyor.

Köy muhtarlarıyla kırsal kesimin sorunları masaya yatırıldı, System.String[]

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, kırsal kesimin talep ve ihtiyaçları ile sorunlarının tespiti ve çözüm yollarının irdelenmesi amacıyla köy muhtarları ile düzenli olarak yaptığı toplantılara devam ediyor.


Valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcısı Bedir Deveci, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, kurum amirleri ile merkeze bağlı köy muhtarı katıldı. Toplantı öncesi İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Binbaşı Gökhan Türköz, kırsal kesimdeki güvenlik ve asayiş olaylarıyla ilgili slayt eşliğinde bir sunum yaptı. Sunum sonrası tek tek söz alan köy muhtarları sorun ve taleplerini aktarırken, kurum amirleri de Vali Aykut Pekmez'in talimatıyla notlar aldı. Toplantının devamında kurum amirlerine de söz veren Vali Aykut Pekmez, muhtarların bilgilendirilmesi gereken konular varsa paylaşmalarını istedi.


Soru cevap şeklinde devam eden toplantıda Vali Aykut Pekmez, köy muhtarlarının dile getirdiği talepleri tek tek not aldırarak, bu sorunları inceleyeceklerini ve imkanların el verdiği ölçüde sıkıntıları çözüme kavuşturacaklarını ifade etti. - ADIYAMAN

Jandarma, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 06:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çavuşoğlu'ndan Macron'a çok sert sözler: Ayakları pislik içinde gömülüyken öten horoza benzetiyorum
Komedyen Atalay Demirci'ye 15 yıl hapis istemi Aralarında gerginlik olduğu söylenen Albayrak ile Gül samimi pozlar verdi Tarık Ünlüoğlu'nun doktoru, ünlü oyuncunun kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 19:04:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köy muhtarlarıyla kırsal kesimin sorunları masaya yatırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]