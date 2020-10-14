Köy müzesi ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika

Köy müzesi ziyaretçilerini bekliyor

14.10.2020 11:15

- Köy müzesi ziyaretçilerini bekliyor Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyündeki müze ziyaretçilerini bekliyor.

- Köy müzesi ziyaretçilerini bekliyor

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyündeki müze ziyaretçilerini bekliyor.

İlçeye 10 km uzaklıkta yer alan Alpaslan köyünde köy yaşamının yüzyıllar öncesinden bugüne uzanan kültürel serüvenini gelecek nesillere taşımak amacıyla oluşturulan köy müzesinde, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı Dönemlerine ait arkeolojik ve etnoğrafik eserlerle sikkelerinden oluşan eserler bulunuyor. Alpaslan köyü tarafından dönemin Alpaslan Belde Belediyesi tarafından 1994 yılında yaptırılan köy müzesi ile köy yaşamının yüzyıllar öncesinden bugüne uzanan kültürel serüveninin gelecek nesillere taşınması amaçlanıyor.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Taşova ilçesindeki Alpaslan Köyü Müzesini ziyaret etti. Vali Masatlı, eski köy yaşamından kalma onlarca parça ürünün yer aldığı köy müzesinin mutlaka görülmesi gerektiğini belirtti. Amasya'nın ilk ve tek köy müzesinin yoğun ilgi gördüğünü anlatan Vali Mustafa Masatlı, "Taşova ilçemizin Alpaslan köyündeki müzemiz Türkiye'deki tek köy müzemiz. Ben de biraz önce gezdim. Bir köyde bu kadar eser olması gerçekten insanı hayrete düşürüyor. Bundan da şunu anlamamız gerekir. Bizim yaşadığımız coğrafya insanlık tarihinde bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış ve o bütün medeniyetlerde bir takım eserleri bünyesinde barındırıyor. Buradaki eserleri hem koruyup kollamak hem de dışarıdan gelen insanlarımıza burada ne kadar büyük bir tarih zenginliği olduğunu göstermektir. Her yerden insanlarımızı bekliyoruz. Bir köy müzesi de nasıl olur geldiklerinde kendileri de burada buna rahatlıkla şahitlik edecektir. İnşallah bundan sonraki nesillere de hem geçmiş tarihimizi daha iyi anlatmak bunların neyin nasıl olduğunu ve bu zamana kadar nasıl geldiğimizi değerlendirme fırsatı da verecektir" dedi.

Vali Mustafa Masatlı, daha sonra müze çıkışında köy içerisinde yürüyerek vatandaşlarla sohbet etti.

"Sen oturmazsan o zaman giderim"

Vali Masatlı vatandaşlarla sohbet etmek için köyde bulunan bir çay bahçesine girdi. Yaşlı bir amcanın Vali Masatlı'ya yer vermesi Vali Masatlı'nın yaşlı amcaya "Sen oturmazsan giderim" demesi kameraya yansıdı.

Vali Masatlı sohbet içinde Amasya'nın güzel, Taşova'nın daha güzel olduğunu söyledi. Yaşlılar için sağlıklarına dikkat etmelerini söyleyen, büyüklerin geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran en değerli varlıklar olduğunu ifade eden Vali Masatlı, özellikle de aile içinde bulunan yaşlılara ilgi ve yakınlık göstererek, onların hayır dualarını alıp, gönüllerini hoş tutmak gerektiğini belirtti.

Vali Masatlı ve beraberindekiler daha sonra çay bahçesi içerisinde bulunan şapkalısı, yemenilisi, kravatlısı, sakallısı, saçı kapalısı, saçı görüneni, şalvarlısı, takım elbiselisiyle "Cumhuriyet'i biz böyle kazandık" başlıklı, Kurtuluş Savaşı'nın sembollerinden biri haline gelmiş meşhur fotoğrafın altında "Cumhuriyet Köşesi"nde hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Köy müzesi ziyaretçilerini bekliyor
Köy müzesi ziyaretçilerini bekliyor
Köy müzesi ziyaretçilerini bekliyor
Köy müzesi ziyaretçilerini bekliyor

Helenistik, Amasya, Taşova, Müze, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Köy müzesi ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika

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