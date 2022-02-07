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Köy odasına uyuşturucu baskını: 4 gözaltı - Son Dakika

Köy odasına uyuşturucu baskını: 4 gözaltı

07.02.2022 16:29
Köy odasına uyuşturucu baskını: 4 gözaltı

Afyonkarahisar'da girdikleri köy odasında uyuşturucu kullanan 4 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar'da girdikleri köy odasında uyuşturucu kullanan 4 kişi jandarma tarafından yakalandı. Şahısların üzerinde ve köy odasında yapılan aramada ise 260 gram esrar ele geçirildi.

Olay, Sinanpaşa ilçesi Akçaşar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde uyuşturucu kullanıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti. Köyde bir süre devriye gezen ekipler ardından köy odasına düzenledikleri baskında A.Ö., M.D., A.Ö ve H.Ö., isimli şahısları uyuşturucu madde kullandıkları sırada suçüstü yaptı. Şahısların üzerinde ve köy odasında yapılan aramada 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, A4 kağıdına sarılı vaziyette 10 gram esrar ve cam kavanoz içinde 250 gr esrar ele geçirildi. Olayın ardından şahısların jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

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Uyuşturucu, Karahisar, Jandarma, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Köy odasına uyuşturucu baskını: 4 gözaltı - Son Dakika


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