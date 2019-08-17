Köy odasında silahlı saldırı: 1 ölü - Katil zanlısı tutuklandı
1 saat önce
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde köy odasında çıkan tartışmanın ardından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Çanakkale Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 05:52 Kaynak: AA
'nin Bayramiç
ilçesinde köy odasında çıkan tartışmanın ardından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Gedik köyünde bulunan köy odasında oturan Serhat Erişen (33) ile R.E. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından dışarı çıkıp bir süre sonra geri dönen R.E, evinden getirdiği pompalı tüfekle Erişen'e ateş etti.
Serhat Erişen, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Katil zanlısı R.E. jandarma tarafından gözaltına alındı.
R.E, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Volkan Demirel için karar verildi! Oyuncuya bildirildi Şarkıcı Tuğba Ekinci, Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler yağdırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos depremi mesajı: Gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz Fenerbahçe'den ayrılan İsmail Köybaşı imzayı atıyor!