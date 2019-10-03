Son Dakika Haberleri: Köy öğretmenine sürpriz doğum günü
Son Dakika Güncel Haber

Köy öğretmenine sürpriz doğum günü

1 saat önce

Batman'ın Kozluk ilçesinde "İyi ki doğdun öğretmenim" projesi kapsamında sınıf öğretmeni için sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirildi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde "İyi ki doğdun öğretmenim" projesi kapsamında sınıf öğretmeni için sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak beraberindeki kurum yetkilileriyle "İyi ki doğdun öğretmenim" projesi kapsamında Değirmen Dere Köyü İlkokulu'nda görevli müdür yetkili öğretmen Mehmet Teyfik Tunç'u ziyaret ederek doğum gününü kutladı.

Toprak, burada yaptığı konuşmada, öğretmenlerin kutsal bir görevi yerine getirdiklerini, tüm öğretmenlerin kendileri için değerli olduğunu belirtti.

Bu değeri ortaya koymak adına sürpriz bir doğum günü kutlaması gerçekleştirdiklerini ifade eden Toprak, "Öğretmenimiz için sürpriz bir doğum günü hazırladık. Öğretmenimiz için çok güzel bir sürpriz ve motivasyon kaynağı oldu. Önümüzdeki günlerde bu tarz ziyaretlerimiz devam edecek." dedi.

Öğretmen Tunç ise hayatının en güzel doğum gününü yaşadığını belirterek, "Buraya yeni atandı. Böyle bir sürprizi beklemiyordum, çok mutlu oldum. İlçe Milli Eğitim Müdürümüze ve öğrencilerime çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Köy öğretmenine sürpriz doğum günü

Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadın öğretmenin veli tarafından dayak yediği anlar kameraya yansıdı
AK Partili vekil Ünal'ın evinde ölü bulunan Kadirova'nın olaydan 6 gün önce yaptığı yazışmalar ortaya çıktı Hemşireden, damlayan kanın silmesini isteyen vatandaşa şok tepki: Geber Altunizade metrobüs durağında yaşanan yoğunluğa İBB turnikelerin yerini değiştirerek çözüm buldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 10:55:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köy öğretmenine sürpriz doğum günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]