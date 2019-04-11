Köy Okulları Bilim Şenliği"

Çaycuma ilçesinde, "Köy Okulları Bilim Şenliği" düzenledi.

Çaycuma ilçesinde, "Köy Okulları Bilim Şenliği" düzenledi.



Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi'nde, Şehit Hasan Yağlı İlkokulu koordinatörlüğünde düzenlenen "Köy Okulları Bilim Şenliği"nde, Muharremşah, Çömlekçi, Güzelyaka, Şenköy İnce Ahmetler, Hacıbadi, Kadıoğlu, Karakoç, Kalaycıoğlu, Kerimler Sağıroğlu, Kerimler Boyacıoğlu ilkokulu öğrencilerinin oluşturduğu 37 proje sergilendi.



Vali Erdoğan Bektaş, öğrencilerin hazırladığı projeleri inceleyerek bilgi almasının ardından öğrencileri ve öğretmenleri tebrik ederek başarı dileğinde bulundu.



Sergiye, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İl Jandarma Karakol Komutanı Binbaşı Selçuk Özen, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kapıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, sivil toplum kuruluş temsilcileri, daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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