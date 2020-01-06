'Köy okulları gap ile sağlığa kavuşuyor" projesi tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Köy okulları gap ile sağlığa kavuşuyor' projesi tamamlandı - Son Dakika

'Köy okulları gap ile sağlığa kavuşuyor" projesi tamamlandı

7 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, "Köy okulları gap ile sağlığa kavuşuyor" projesi tamamlandı.

'Köy okulları gap ile sağlığa kavuşuyor

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, "Köy okulları gap ile sağlığa kavuşuyor" projesi tamamlandı.


Besni Kaymakamlığı Proje Ofisi tarafından Besni Alt Bölge Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında 2019 yılında GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına başvurusu yapılan "Köy okulları gap ile sağlığa kavuşuyor" projesi gerçekleştirildi.


Yapılan proje ile Sayören Ortaokulu, Yoldüzü Ortaokulu, Çomak Ortaokulu, Oyratlı Ortaokulu, Şehit Recep İnce Ortaokulu ve Suvarlı Şehit Enes Sarıaslan İlkokulu bahçelerinde tam tefrişatla, etrafına tel örgü, 4 ayrı branşın spor yapabileceği sportif alan, okul bahçelerinin ağaçlandırılması ve çöp konteynerleri ile kovaları yapıldı. Aynı zamanda oturma bankları, taşınabilir kaleler, pota ve direkler temin edilerek proje tamamlandı. - ADIYAMAN

Adıyaman, Besni, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Yargıtay, Ömer Halisdemir davasında, 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı
Adıyaman'da akraba iki aile arasında miras kavgası: 5 yaralı Ankara'daki kar yağışından sonra gözler İstanbul'a çevrildi! 'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusu en çok aratılan cümleler içerisinde Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler

Son Dakika Haberleri
23:51 Fethiye'de batan teknede 8 göçmenin ölmesi; çete lideri yakalandı - Son Dakika
23:50 İzmir'de alkol aldıktan sonra fenalaşan kişi öldü - Son Dakika
23:46 10 ildeki örgütlü yasa dışı bahis operasyonu - Son Dakika
23:43 Ankara'daki kar yağışından sonra gözler İstanbul'a çevrildi! 'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusu en çok aratılan cümleler içerisinde - Son Dakika
23:41 Kaynaşlı'da çocukların yüzü gülecek - Son Dakika
22:45 Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 23:53:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Köy okulları gap ile sağlığa kavuşuyor" projesi tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]