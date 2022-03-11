KÖY OKULLARINA DESTEK İÇİN KONSERE BİLET YERİNE KİTAPLA GİRİLDİ - Son Dakika
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KÖY OKULLARINA DESTEK İÇİN KONSERE BİLET YERİNE KİTAPLA GİRİLDİ

11.03.2022 10:02
KÖY OKULLARINA DESTEK İÇİN KONSERE BİLET YERİNE KİTAPLA GİRİLDİ

DÜZCE'de, köy okullarındaki kütüphanelerde eksik kitapları tamamlamak ve yeni kütüphaneler kurmak için bilet yerine kitapla girilen konser düzenlendi.

DÜZCE'de, köy okullarındaki kütüphanelerde eksik kitapları tamamlamak ve yeni kütüphaneler kurmak için bilet yerine kitapla girilen konser düzenlendi. Konsere gelen öğrenciler birer kitap bırakarak yeni kütüphane kurulmasına destek oldu.

Düzce'de gençlik merkezlerinde müzikle uğraşan gönüllü gençler, köy okullarındaki kütüphanelerde eksik kitapları tamamlamak ve yeni kütüphaneler kurmak için kitapla girilen konser düzenledi. Dün, 18 Temmuz Spor Salonu'nda düzenlenen konsere özellikle öğrenciler ilgi gösterdi. Konsere gelen öğrenciler birer kitap bırakarak, hem kütüphane kurulmasına destek oldu hem de eğlenceli saatler geçirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, 'Gençlik merkezimizde müzikle uğraşan gönüllü gençlerimizin bir fikri vardı. Köy okullarımız var, okullarda kitap sorunu var, okullarda kütüphane problemleri var, gençler biz konser vermek istiyoruz ve bunu gönüllü yapmak istiyoruz dediler. Konser düzenleyip, bu konserde bilet yerine kitap istiyoruz dediler. Kitabı eksik olan, kütüphanesi olmayan köylerimize kitapları gönüllü gençlerimizle birlikte ulaştıracağız.' dedi.

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Konsere giriş biletle değil kitapla Konsere giriş biletle değil kitapla

gençlik, Konser, Kitap, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KÖY OKULLARINA DESTEK İÇİN KONSERE BİLET YERİNE KİTAPLA GİRİLDİ - Son Dakika


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