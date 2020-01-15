Köy okullarına gönüllü gençler dokunuşu - Son Dakika
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Köy okullarına gönüllü gençler dokunuşu

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Fatsa İlçe Gençlik Merkezi Müdürlüğü üyeleri, gençlik liderleri, gönüllü gençleri ve eğitmenleri "Gençliğin İyilik Ağacı Projesi" kapsamında okul boyama etkinliği düzenledi.

Köy okullarına gönüllü gençler dokunuşu, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Fatsa İlçe Gençlik Merkezi Müdürlüğü üyeleri, gençlik liderleri, gönüllü gençleri ve eğitmenleri "Gençliğin İyilik Ağacı Projesi" kapsamında okul boyama etkinliği düzenledi.


Gençlik ve Spor Bakanlığınca 2019'un "Gönüllülük Yılı" ilan edilmesiyle köy okullarına giden ve çocuklarla oyunlar oynayıp etkinlikler yapan gönüllü gençler köy okullarına gidiyor, okulları boyuyor, resimler çiziyor.


Fatsa İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Berat Şahin, "Gençlik merkezine uzak yerlerde yaşayan gençlere faaliyet ve projeleri anlatmak, mekan sınırının ötesinde daha çok gence ulaşmak amacıyla belirli takvim doğrultusunda köy okullarını ziyaret ederek okul boyama etkinlikleri gerçekleştiriyoruz" dedi. - ORDU

Fatsa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:26 Kaynak: İHA
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