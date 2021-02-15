Köy okullarında eğitime başlayan öğrenciler mutlu

ŞANLIURFA'daki köy okullarında yüz yüze eğitime geçiş kapsamında ikinci dönemin ilk ders zili çaldı. Okul hasretlerinin bitmesiyle yüzü gülen öğrenciler, yeniden sıralarına oturdukları için mutlu olduklarını ifade etti.

2020-2021 eğitim öğretim döneminde yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte Şanlıurfa'daki köy okullarında yüz yüze eğitime başlandı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte öğrenciler, sosyal mesafeye uygun şekilde sınıflarındaki yerlerini aldı. Göktepe Mahallesi'nde de öğrenciler, sabah saatlerinde velileri ile birlikte okullarına geldi. Ateşleri ölçülerek sınıflarına giren ve tekli sıralarda oturan öğrenciler, öğretmen ve arkadaşlarını çok özlediklerini ifade etti. Koronavirüs salgını nedeniyle özlem duydukları sıralarına yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler, "İnşallah bundan sonra hep okulumuza geliriz, öğretmen ve arkadaşlarımız ile birlikte oluruz" dedi.Öğrenci velileri de yüz yüze eğitimin başlamasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.