Köy okullarında yüz yüze eğitim başladı - Son Dakika

İstanbul'da toplu taşıma kısıtlamasında değişiklik: 20 yaş altı yasağı 12 yaş altına çekildi

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden genç kadın, nezarethanede ölü bulundu

13 şehidimizin ardından ABD'den bir garip açıklama: PKK'nın elinde öldükleri doğruysa kınıyoruz

Bomba iddia: Karısı başka bir adama kaçan Davut Kıranlı intihar etti

AKOM'dan İstanbul için yağış açıklaması: Kar kalınlığı 50 santimetreye kadar ulaştı

Bay Köyü İlkokulu'nda düzenlen program

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın öğrencilerle sohbet etmesi

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması

İdris Akbıyık'ın ilk ders zilini çalması

Öğrencilerin sınıflara alınması

İdris Akbıyık'ın sınıfları ziyaret ederek öğrencilere kitap ve kırtasiye malzeme dağıtması

HAKKARİ - Hakkari'ye bağlı köy ile beldelerde bulunan okullarda yüz yüze eğitim için ilk ders zili çaldı.