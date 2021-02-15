Köy okullarında yüz yüze eğitim başladı - Son Dakika

Okul bahçesindeki öğrenciler
İstiklal Marşı'nın okunması
Sınıftaki öğrenciler
Öğrencilerden Hazal Elif Çalışır ile röportaj
Öğrencilerden Melek Öztürkler ile röportaj
Sarıkamış
Öğrencilerin okula gelmesi
Okul girişinde ateş ölçümü
İstiklal Marşı'nın okunması
Öğrencilerin sınıfını ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılokun konuşması
Kademeli yüz yüze eğitime geçiş kapsamında Kars'ta kırsal mahalle ve köy okullarında ders zili çaldı.
2020-2021 eğitim öğretim döneminin 22 Ocak 2021'de başlayan yarı yıl tatili sona erdi.
Merkeze bağlı Dikme köyü Hacı Yasemen Yılmazel Ortaokulu'nda İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sosyal mesafeye dikkat ederek dersliklere geçen öğrenciler, yüz yüze derse başlamanın heyecanını yaşadı.
İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay'da Akbaba, Esenyazı, Kocabahçe, Verimli Aslanizi, köylerindeki okulları ziyaret ederek başarı diledi.
Okullarda tüm tedbirlerin alındığını ifade eden Acay, "İlimizde yüz yüze eğitim başlayan okullarda, Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı 'Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Klavuzu' uyarınca gerekli tüm önlemler alınmıştır." dedi.
Kaynak: AA
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