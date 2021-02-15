Köy okullarında yüz yüze eğitim başladı - Son Dakika

Emniyet'ten Gara'da şehit edilen Vedat Kaya ile ilgili açıklama: KHK ile ihraç edildiği iddiası gerçeği yansıtmıyor

Bomba iddia: Karısı başka bir adama kaçan Davut Kıranlı intihar etti

Müge Anlı, dere yatağında ölü bulunan İkranur'un cinayete kurban gittiğini açıkladı: Amcası her şeyi itiraf etti

Okul bahçesindeki öğrenciler

İstiklal Marşı'nın okunması

Sınıftaki öğrenciler

Öğrencilerden Hazal Elif Çalışır ile röportaj

Öğrencilerden Melek Öztürkler ile röportaj

Sarıkamış

Öğrencilerin okula gelmesi

Okul girişinde ateş ölçümü

İstiklal Marşı'nın okunması

Öğrencilerin sınıfını ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılokun konuşması

Kademeli yüz yüze eğitime geçiş kapsamında Kars'ta kırsal mahalle ve köy okullarında ders zili çaldı.

2020-2021 eğitim öğretim döneminin 22 Ocak 2021'de başlayan yarı yıl tatili sona erdi.

Merkeze bağlı Dikme köyü Hacı Yasemen Yılmazel Ortaokulu'nda İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sosyal mesafeye dikkat ederek dersliklere geçen öğrenciler, yüz yüze derse başlamanın heyecanını yaşadı.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay'da Akbaba, Esenyazı, Kocabahçe, Verimli Aslanizi, köylerindeki okulları ziyaret ederek başarı diledi.

Okullarda tüm tedbirlerin alındığını ifade eden Acay, "İlimizde yüz yüze eğitim başlayan okullarda, Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı 'Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Klavuzu' uyarınca gerekli tüm önlemler alınmıştır." dedi.