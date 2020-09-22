Köy okullarındaki çocuklar kendi hikayelerini çekiyor - Son Dakika

Köy okullarındaki çocuklar kendi hikayelerini çekiyor

Türkiye Haber Kameramanları Derneğinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü iş birliğinde üç yıldır sürdürdüğü "Benim Hikayem Projesi", dezavantajlı köy okullarında öğrenim gören çocukları kamera ve senaryo ile buluşturuyor.

Türkiye Haber Kameramanları Derneğinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü iş birliğinde üç yıldır sürdürdüğü "Benim Hikayem Projesi", dezavantajlı köy okullarında öğrenim gören çocukları kamera ve senaryo ile buluşturuyor.

Üç yıl önce başlatılan proje için yola çıkan dernek yetkilileri ile Kültür ve Turizm Bakanlığına ait "Gezen Sinema Tırı", köy köy dolaşarak kamera arkasına meraklı çocukların, yeteneklerini keşfetmesini sağlıyor.

Bu yıl ziyaret edilecek 13 köy okulunun ilk durağı, Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesindeki Cumhuriyet Ortaokulu oldu.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek sınıfta teorik bilgi alan çocuklar, daha sonra okul bahçesinde oluşturulan alanda kendi kullandıkları kamera ve diğer ekipmanlarla çekim gerçekleştiriyor.

Çekimlerin ardından tırdaki sinema salonuna alınan öğrencilere çeşitli gösterimler yapılıyor.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köy okullarında 7-14 yaş arası öğrencilere kamera kullanımı, kurgu ve senaryo yazımı ile ilgili eğitim verildiğini belirtti.

Çocukların, eğitimden kamera ile kayıt yaptıkları ana kadar heyecan yaşadıklarına şahit olduklarını kaydeden Polatel, çocuklara farklı bakış açısı kazandırarak, yeteneklerini keşfetmelerini ve hayal dünyalarını geliştirmelerini amaçladıklarını vurguladı.

Proje kapsamında bu yıl yaklaşık 10 bin kilometre yol katederek farklı bölgelerdeki çok sayıda okula ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Polatel, şöyle konuştu:

"Kameranın teknik özelliklerini, bir filmin nasıl çekildiğini ve kameranın arka planındaki büyük orduyu anlatmaya çalışıyoruz. Çocuklar aldıkları eğitimin ardından bir klip çekmeye çalışıyor. Bu klibin kameramanı, sanatçısı, makyözü, klaket ve reflektör görevlisine kadar tamamı çocuklardan oluşuyor. Çocuklar, kendilerini çekiyor. Klaketi vururken anonsu bizzat yapıp teknik çalışmalarda yer alıyorlar. Kamera vizöründen arkadaşlarına bakmalarını sağlıyoruz, kendi arkadaşları çekim yaparken çocuklar çok daha fazla bir gülümseme sunuyor. Proje kapsamında bu yıl Mardin, Muğla, Hatay, Iğdır, Bilecik gibi illerdeki dezavantajlı 13 köy okulu ile 10 merkez okulunu ziyaret edeceğiz."

Çalışmada yer alan öğrencilerden Arda Bilen, kameranın arka planında yaşananları merak ettiğini, proje sayesinde çekim sırasındaki hareketliliği bizzat görme imkanı elde ettiğini söyledi.

Benzer etkinliklerin devamını dilediklerini belirten Bilen, "Etkinlik çok güzeldi, bu şansı bize verenlere çok teşekkür ederim. Kamera ile çekim yaptık. Kasaba ve köy gibi yerlerde böyle şeyleri görme imkanımız olmuyordu." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Şeyma Özkan ise kameranın teknik özelliklerini öğrenmekten dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Kamerayı bize tanıttılar. Filmlerin arka planını merak ediyordum onları anlattılar. Burada kameranın özellikleri ve ışık yansıtılmasını öğrendim. İleride belki kameraman olabilirim, güzel bir meslek." diye konuştu.

Çeşitli türküleri seslendiren arkadaşlarını kayda alan çocukların çekimlerinden ortaya çıkan klip proje sonunda kamuoyu ile paylaşılacak.

Köy okullarındaki çocuklar kendi hikayelerini çekiyor

Türkiye, Sinema, Turizm, Kamera, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 11:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Köy okullarındaki çocuklar kendi hikayelerini çekiyor - Son Dakika

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