Köy okullarındaki öğrenciler

Türkiye Haber Kameramanları Derneği, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 14 köy okulundaki öğrencilere, "kamera", "kurgu" ve "senaryo yazımı" konularında eğitim verdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Ardahan, Muğla, Sivas, Çanakkale, Ağrı, Diyarbakır, Mersin, Sinop, Manisa ve Bartın'da bulunan 14 köy okulunda öğrenim gören 7-14 yaşındaki öğrencilerin, kameramanlık ve kurgu operatörlüğü mesleklerini yakından tanımaları amacıyla bu yıl başlatılan "Benim Hikayem" isimli eğitim projesi tamamlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda gerçekleştirilen proje kapsamında öğrencilere, "kamera", "kurgu" ve "senaryo yazımı" konularında eğitim verildi.

Eğitim çalışmaları, projenin fikir babası da olan Dernek Başkanı Aytekin Polatel ve yönetmen Sinan Demirkaya tarafından yürütüldü. Görsel medyada kameramanlık ve kurgu operatörlüğü mesleğinin öneminin ve nasıl yapıldığının anlatıldığı eğitimlerde, öğrenciler hayal dünyalarını nasıl ekrana yansıtabileceklerini öğrenmeleri amacıyla senaryo ve yazım teknikleri hakkında bilgilendirildi.

Öğrenciler, haber çekimlerinde kullanılan broadcast kamera, belgesel ve sinema çekimlerinde kullanılan DSLR kamera ve steadycam özellikli kameraları yakından inceleyerek bunların çalışmasına ilişkin teknik bilgileri öğrendi. Sınıf çalışmalarında öğrencilere teorik bilgilerin yanı sıra mesleki tecrübeler aktarıldı.

Öğrencilerden klip çalışması

Okul bahçesine kurulan bir set ortamında bazı öğrenciler kameraman, ışıkçı, klaket operatörü olarak görevlendirildi ve bir klibin nasıl çekildiği öğrencilere uygulamalı olarak anlatıldı.

Eğitim çalışmaları kapsamında, 12 öğrencinin seslendirdiği ve dernek tarafından yeniden aranje ettirilen "Kırlara Doğru" adlı çocuk şarkısına klip çekildi.

Köy okullarındaki çocuklar, eğitimlerle ilgili duygu ve düşüncelerini derneğe gönderdikleri mektuplarla ifade etti.

Mektupları okuduklarında amaçlarına ulaşmanın gururunu yaşadıklarını belirten dernek yöneticileri, ülke genelindeki tüm köy okullarında bir eğitim çalışması yaparak vizörün büyülü dünyasından tüm çocukların bakmasını sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.