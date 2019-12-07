Köy okullarındaki öğrenciler üşümesin diye anne şefkatiyle

Hatay'da bir anaokulunda sosyal sorumluluk projesi olarak başlatılan çalışmayla öğretmen ve veliler atkı, bere, yelek, kazak ve boyunluk örerek köy okullarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere destek oluyor.

Defne ilçesinde bulunan Eren Küçükkaya Anaokulu'nda öğretmen Selvihan Tepeli öncülüğünde "Örgümü Örüyorum, Kardeşime Destek Oluyorum" adıyla sosyal sorumluluk projesi başlatıldı.

Proje kapsamında öğretmen Tepeli ve veliler, okulun üst katındaki toplantı salonunda bir araya gelerek köy okullarında eğitim gören çocukları soğuktan koruyacak atkı, bere, eldiven ve kazak gibi kışlıklar örüyor.

Projeyi başlatan ana sınıfı öğretmeni Selvihan Tepeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların soğumasıyla ihtiyaç sahibi çocukların akıllarına geldiğini ve böyle bir projeyi başlattıklarını söyledi.

Projeye velilerden büyük destek geldiğini ifade eden Tepeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu projemizin ikinci ayağı, ilk ayağında örgülerimizi ördük ve eski çalıştığım köy okullarında ihtiyaç sahibi öğrencilerime dağıtımını yaptık. Şimdi ikicisini düzenliyoruz, şapkalarımız ve atkılarımızla tekrar duyum aldığımız, ihtiyaç sahibi gördüğümüz okullara destekte bulunacağız. Ailelerden de büyük destek gördüm, onlarla ilk paylaştığımda çok olumlu tepkiler verdiler. 'Ben örerim.' diyenler oldu, 'Hangi gün derseniz hemen başlayalım.' diyenler oldu, bu benim çok hoşuma gitti. Ördüklerimizin hediye paketlerini de çocuklarımız hazırladı, içine de kendi yaptıkları resimleri koydular. Hem çocuklarımız paylaşmayı ve ihtiyaç sahibi çocukların olduğunu öğrendiler hem de örgülerimizi ulaştırdığımız çocuklar çok mutlu oldu"

- "Hediye paketini alıp sarılarak eve koşan öğrencilerle karşılaştık"

Daha önce pek çok köy okulunda görev yaptığını ve ayakkabısı, çorabı, montu, beresi olmayan çocuklarla çok karşılaştığını anlatan Tepeli, bu manzaranın kendisini çok etkilediğini söyledi.

Bunun önüne geçebilmek adına küçük de olsa bir çalışmayla köy okulundaki ihtiyaç sahibi çocukları sevindirmenin mutluluğunun tarifsiz olduğunu ifade eden Tepeli, "Hediye paketini alıp sarılarak eve koşan öğrencilerle karşılaştık. Bu bizi hem duygulandırıyor hem de mutlu ediyor." dedi.

Velilerden Birsen Furkan da projede yer almaktan hem kendisinin hem de kızının mutluluk duyduğunu anlattı.

Bu tür sosyal sorumluluk çalışmalarında ilk adımı atan veliler olduklarını dile getiren Furkan, şunları kaydetti:

"Yardımlaşmayı ve özellikle bunu çocuklarımıza öğretmeyi çok seviyoruz. Onlara örnek olma adına heyecanlandık, duygulandık ve hemen ilk adımı attık. Bir çocuğun sevinci anlatılamaz, yaşanır. Onların gözündeki o parlaklık, onların o atkıya sarılırken ki mutlulukları, kazağı giymelerindeki mutlulukları gerçekten anlatılacak bir duygu değil. Buna vesile olmak gerçekten çok güzel bir duygu... Herkesin de bu mutluluğu yaşamasını tavsiye ediyorum. Günümüzde 'Mutluluğu bulmak çok zor.' diyorlar ama aslında çok kolay, bir çocuğu sevindirmek, aileyi sevindirmek ve bunu hiç para harcamadan yapmak çok güzel bir duygu... Bence el ele verip bunu hep beraber başarabiliriz diye düşünüyorum."

Velilerden Aybüke Yiğitoğlu da projeyi ilk duyduklarında çok heyecanlandıklarını ve hemen harekete geçtiklerini söyledi.

Projede yer almaktan çok büyük manevi haz duyduklarını dile getiren Yiğitoğlu, "Yardımlaşma anlamında ufak çaplı çalışmalarımız oluyordu ancak bu bizim ilk ve birlikte en büyük çalışmamız. Çok hoşumuza gitti, elimizden geldiğince de yapmaya devam edeceğiz. Empati kurmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum, onların yerinde biz de bizim çocuğumuz da olabilirdi. Selvihan öğretmenimize bu anlamlı çalışmaya bizi dahil ettiği ve bize bu duyguları yaşattığı için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.