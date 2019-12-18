Köy okullarını gezip öğrencileri tıraş ediyor - Son Dakika
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Köy okullarını gezip öğrencileri tıraş ediyor

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir berber, köy okullarını kendi imkanlarıyla gezerek öğrencileri ücretsiz saç tıraşı yapıyor.

Köy okullarını gezip öğrencileri tıraş ediyor, System.String[]

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir berber, köy okullarını kendi imkanlarıyla gezerek öğrencileri ücretsiz saç tıraşı yapıyor.

Camikebir Mahallesi'nde kuaför salonu işleten Serkan Elverir (33), sosyal sorumluluk projesiyle çocukların yüreğine dokunuyor. Elverir, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile 3 yıldır sürdürdüğü proje kapsamında öğrencilerin saçlarına özenle şekil veriyor.

Proje kapsamında ilçeye yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Söğütlü Mahallesi'ne giden Elverir, Söğütlü Birleştirilmiş Sınıflı İlkokul'unda eğitim gören erkek öğrencilerin saç kesimi ve bakımını yaptı.

Serkan Elverir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başlattığı projenin 3'üncü yılına girdiğini söyledi.

Şu ana kadar kırsaldaki 20 okulu ziyaret ederek öğrencilere saç tıraşı yaptığını aktaran Elverir, "Yaklaşık bin öğrencinin saç kesimi ve bakımlarını yaptım. Bazen arkadaşlarımın araç desteğiyle bazen de kendi imkanlarımla okullara gittiğim oluyor. Hiçbir şekilde yardım almadım ve talep etmedim. Tamamen kendi imkanlarımla yürütmeye çalıştığım bir projedir. Gönüllü olarak yapıyorum." dedi.

- "Çocukların yüzündeki tebessümle mutlu oluyorum"

Projeyle eğitime destek vermeye çalıştığını anlatan Elverir, "Çocukların yüzündeki tebessüm beni gayet mutlu ediyor. Onların yüzünü biraz olsun güldürüp mutlu edebiliyorsam o benim için de çok büyük bir mutluluktur. Projemi devam ettirmek istiyorum, şu an da projemde sınır yok, sınır da koymak istemiyorum. Herhangi bir zaman sınırı koymadım, gidebildiğim kadar götüreceğim." ifadelerini kullandı.

Sınıf öğretmeni Ayşe Özadam da bu sosyal sorumluluk projesinin önemine dikkati çekerek, "Serkan Elverir, dün okula geleceğini haber verdi. Ben de öğrencilerime sürpriz olsun diye söylemedim. Bugün geldi ve harikalar meydana getirdi. Hepsi birbirinden daha güzel oldu. Keşke böyle bir projeyi bayan kuaförleri de kız öğrencilerimiz için yapabilse." diye konuştu.

Berber Elverir'e teşekkür eden okul öğrencisi Muhammet Çimen ise "Serkan abi bugün gelip saçlarımızı kesti. Çok yakışıklı olduk, kendisine teşekkür ediyorum." dedi.

Bir diğer öğrenci Ahmet Çimen de tıraş sonrası sınıftaki arkadaşları arasında en yakışıklının kendisi olduğunu söyledi.

Şanlıurfa, Siverek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:32 Kaynak: AA
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