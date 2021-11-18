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Köy okullarının kalbi Orhaneli'de atacak - Son Dakika

Köy okullarının kalbi Orhaneli'de atacak

18.11.2021 16:08

Köy okullarının kalbi Orhaneli'de atacakBURSA Köy okullarının kalbi Bursa'nın Orhaneli ilçesinde atacak.

Köy okullarının kalbi Orhaneli'de atacak

BURSA Köy okullarının kalbi Bursa'nın Orhaneli ilçesinde atacak.

Koda Kırsalda Eğitim ve AR-GE Merkezi, "köy okulları değişim ağı" projesiyle Orhaneli'de toplantı düzenledi. Sadağı Kanyonu Tesislerinde yapılan toplantıya Koda Genel Koordinatörü Mine Ekinci, Koda yönetimi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan vekili Fethi Yıldız, Orhaneli Belediye Başkan vekili Ömer Özen, İlçe Milli Eğitim Müdür yardımcısı Veysel Ablay, Köy Okulları Değişim Ağı Eğitim Danışmanı Cavit Yeşildağ, Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Başkanı Mümtaz Aslan ve misafirler katıldı.

Koda genel koordinatörü Mine Ekinci, "köyde eğitimi iyileştirmek için sadece fiziki destek yeterli olmuyor. Bu değişimi yaşatmak istiyorsak, hem yereldeki ihtiyaçlara cevap veren içerikler geliştirmemiz, hem de sadece çocukları değil, çocukların etrafındaki yetişkinleri güçlendirmemiz gerekir. Bizim için çok önemli bir projemiz var. Burada Türkiye'nin bütün kırsalına hitap edecek eğitim merkezi oluşturmak istiyoruz. Bütün Türkiye'deki köy öğretmenlerine ve ailelere hizmet edecek eğitimciler yetiştirmek istiyoruz. Orhaneli'de 5 dönümlük bir arazi üzerine bir kampüs oluşturacağız. Bu kampüste Türkiye'nin dört bir yanından gelecek olan öğretmenlere ve ailelere eğitim verecek eğitmenler yetiştireceğiz. Bugünden itibaren destekçi çağrımıza başladık, bugünden sonra daha da güçlenerek yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Cavit Yeşildağ ise, "Üniversitede akademisyenlik yaparken işimi bırakıp bu merkezin kuruluş süreci için memleketim olan Orhaneli'ye geri döndüm. Orhaneli ve Bursa halkının ve yöneticilerinin eğitime ve gelişime açık olması büyük avantaj" dedi.

Orhaneli Belediyesi Başkanvekili Ömer Özen ise, "Kırsalda çocuktan başlayarak bütün topluluğa yayılacak yenilikçi bir eğitim anlayışını hayata geçirmek için çalışan bu kurumla olmaktan mutluyum" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız da, "Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız. Ben de Bursa Orhaneli'de yetişmiş biri olarak her daim arkanızdayım, gözünüz arkada kalmasın" dedi.

Köy okullarının kalbi Orhaneli'de atacak
Köy okullarının kalbi Orhaneli'de atacak
Köy okullarının kalbi Orhaneli'de atacak
Köy okullarının kalbi Orhaneli'de atacak

Hisarcık, Orhaneli, Ekinci, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Köy okullarının kalbi Orhaneli'de atacak - Son Dakika


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