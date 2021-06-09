Köy okulu öğrencileri, Avrupalı yaşıtlarına Adilcevaz cevizini tanıttı - Son Dakika

BİTLİS'in Adilcevaz Bahçedere Köyü Ortaokulu öğrencileri, 'eTwinning' projesi kapsamında, Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Portekiz, İtalya, Bosna Hersek ve Azerbaycan'dan katılan proje ortağı öğrencilere Adilcevaz cevizini tanıttı.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) kullanımıyla okullara, araç ve hizmet desteği sağlayarak Avrupa'daki okullar arası iş birliğini teşvik eden eTwinning projesindeki Bahçedere Köyü Ortaokulu, 'Bir Tohum Bin Nefes' projesiyle çalışmalar yürütüyor. Türkiye'den 10, İspanya'dan 2, Portekiz'den 1, İtalya'dan 1, Bosna Hersek'ten 1 ve Azerbaycan'dan 1 olmak üzere 16 öğretmen ve 127 öğrencinin katıldığı proje kapsamında, ilçenin dünyaca ünlü cevizinin tanıtımı yapıldı.