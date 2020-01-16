Köy okulu öğrencileri futsalda şampiyon oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Köy okulu öğrencileri futsalda şampiyon oldu - Son Dakika Spor

Köy okulu öğrencileri futsalda şampiyon oldu

6 saat önce

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Bağacık köyünde ortaokul öğrencileri, okullar arası futsal şampiyonasında birinci oldu.

Köy okulu öğrencileri futsalda şampiyon oldu, System.String[]

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Bağacık köyünde ortaokul öğrencileri, okullar arası futsal şampiyonasında birinci oldu.


Çınar kapalı spor salonunda 27 Aralık 2019'da başlayan turnuva, geçtiğimiz gün oynanan final müsabakası ile sona erdi. Final maçında Bağacık Ortaokulu öğrencileri, Yatılı Bölge Ortaokulu'nu yenerek turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Bağacık Ortaokulu öğrencileri antrenörü Hamdullah Aycan, tüm öğrencilerini kutladığını ve başarının çok çalışarak geldiğini söyledi.


Bağacık Ortaokulu Müdür Yardımcısı Menduh Güler ise bu tür etkinliklerin öğrencilerin öz güvenlerini arttırdığını söyledi. Güler, "Bu köyümüz Tranzonspor'a olan ilgisi ile biliniyor. Öğrenciler de bordo mavi formalarla mücadele ettiler. Turnuvada şampiyonluğa ulaştılar, kendilerini tebrik ediyoruz. Öğrencilerimizi desteklemeye devam edeceğiz" - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Aralık, Çınar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

100 Bin Sosyal Konut Projesi için kuralar Şubat'ta çekilecek
Evlenme teklifi reddedilen genç intihar etti Ronaldo'nun Merih'i kanatlarının altına alması İtalyanların dikkatini çekti Arda Turan, Boca Juniors'a transfer oluyor iddiası

Son Dakika Haberleri
21:40 Ronaldo'nun Merih'i kanatlarının altına alması İtalyanların dikkatini çekti - Son Dakika Spor
21:25 Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 - Denizlispor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor
21:12 Antalyaspor-Göztepe maçının ardından - Tamer Tuna - Son Dakika Spor
21:10 Sivasspor'a Fernando'dan kötü haber - Son Dakika Spor
21:05 Tamer Tuna: "Pazar günkü lig maçı belirleyici olacak" - Son Dakika Spor
20:08 Arda Turan, Boca Juniors'a transfer oluyor iddiası - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 21:52:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Köy okulu öğrencileri futsalda şampiyon oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]