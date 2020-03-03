Köy okulu öğrencileri için deprem ve yangın tatbikatı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Köy okulu öğrencileri için deprem ve yangın tatbikatı yapıldı - Son Dakika

Köy okulu öğrencileri için deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

7 saat önce

Siirt'in Eruh ilçesinde itfaiye ve okul idaresi tarafından öğrencilere yönelik deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Köy okulu öğrencileri için deprem ve yangın tatbikatı yapıldı, System.String[]

Siirt'in Eruh ilçesinde itfaiye ve okul idaresi tarafından öğrencilere yönelik deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.


Eruh merkezde bulunan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda düzenlenen tatbikatta öğrencilerin yangına nasıl müdahale edileceği ve deprem anında ne yapılması konusunda teorik ve uygulamalı bilgiler verildi. Öğrencilerde deprem ve yangın bilincini arttırmak ve depremin olası riskleri en aza indirmek amacıyla öğrencilerin deprem ve yangında yapmaları gerekenler anlatılarak tatbikat yapıldı.


Tatbikata itfaiye 112 acil servis ekipleri, öğrenci ve öğretmen katıldı. - SİİRT

İtfaiye, Deprem, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:58 Kaynak: İHA
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