Son Dakika Haberleri: Köy Okulu Öğrencileri İçin Etkinlik

Köy Okulu Öğrencileri İçin Etkinlik

16 dakika önce

Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde köy okulları ziyaret edilerek, burada eğitim gören çocuklar için etkinlik düzenlendi.

Köy Okulu Öğrencileri İçin Etkinlik, System.String[]
Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde köy okulları ziyaret edilerek, burada eğitim gören çocuklar için etkinlik düzenlendi.

Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir koordinatörlüğünde, Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencilerinden Ercan Öztekin ve arkadaşları, Saray ilçesinin İran sınırına sıfır noktasında yer alan Keçikayası ve Baltepe mahallelerine giderek öğrencilerle bir araya geldiler. Okullarda gerçekleştirilecek faaliyetlere katılmak isteyen öğrenciler, Baltepe Mahallesi'ndeki Havva Altınışık ve Keçikayası Mahallesi'ndeki Tuğba Gökçe isimli öğretmenlere ulaştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Van İl Müdürlüğü koordinesinde öğrencilerle bir araya gelen gönüllü grup, minikleri sevindirmek için çeşitli etkinlik düzenledi.

Kış şartlarından dolayı söz konusu mahallelere zorlukla ulaşan gönüllü öğrenci grubu, miniklere kavuşur kavuşmaz hem eğitici hem eğlendirici faaliyetlerini bir bir sergilemeye başlayarak, öğrencilerle oyunlar oynadı. Minikleri sevindiren gönüllü grup, görevlerini yerine getirip zorlu bir yolculuktan sonra Van'a geri döndü.

Açıklamalarda bulunan İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okulöncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinden Ercan Öztekin ve grubuna teşekkür ederek, köy okullarında eğitim gören çocuklara yönelik benzer faaliyetlere devam edeceklerini söyledi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:15 Kaynak: İHA

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