Son Dakika Haberleri: Köy Okulu Öğrencileri Müzeyi Gezdi

Köy Okulu Öğrencileri Müzeyi Gezdi

19 dakika önce

Adıyaman Merkeze Bağlı Zey köyü Ortaokulu öğrencileri müzeyi ziyaret ederek derslerini burada işledi.

Köy Okulu Öğrencileri Müzeyi Gezdi, System.String[]
Adıyaman Merkeze Bağlı Zey köyü Ortaokulu öğrencileri müzeyi ziyaret ederek derslerini burada işledi.

Zey Ortaokulu öğrencileri Müdür Yardımcısı Ramazan Ünal ile beraber Adıyaman Müzesini ziyaret etti. Müzeyi ziyaret eden öğrenciler sergi salonundaki eserleri Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sibel Yasemin Kurtkan ile beraber inceledi. Öğretmen Kurtkan, öğrencilere eserler hakkında detaylı bilgi verdi.

Öğrenciler gördükleri eserlerden bir tanesinin resmini çizdi. Öğrenciler bir derslerini müzede işledi. Öğrenciler müzeyi ziyaret etmekten ve eserleri görmekten duydukları mutlulukları ifade etti. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:29 Kaynak: İHA

Ramazan Ünal, Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Acılı Koca, Hemşire Eşinin Öldüğü Kazanın Tanıklarını Arıyor Milli Eğitim Bakanı Açıkladı! Okula Başlama Yaşı Değişiyor

Adalet Bakanlığının Hazırladığı Yeni Ceza Sisteminin Detayları Belli Oldu Yaşlı Adam, Kızından Helallik İsteyip İntihar Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 18:48:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köy Okulu Öğrencileri Müzeyi Gezdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]