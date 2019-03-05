Köy Okulu Öğrencileri Müzeyi Gezdi
19 dakika önce
Adıyaman Merkeze Bağlı Zey köyü Ortaokulu öğrencileri müzeyi ziyaret ederek derslerini burada işledi.
Adıyaman
Merkeze Bağlı Zey köyü Ortaokulu öğrencileri müzeyi ziyaret ederek derslerini burada işledi.
Zey Ortaokulu öğrencileri Müdür Yardımcısı Ramazan Ünal
ile beraber Adıyaman Müzesini ziyaret etti. Müzeyi ziyaret eden öğrenciler sergi salonundaki eserleri Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sibel Yasemin Kurtkan ile beraber inceledi. Öğretmen Kurtkan, öğrencilere eserler hakkında detaylı bilgi verdi.
Öğrenciler gördükleri eserlerden bir tanesinin resmini çizdi. Öğrenciler bir derslerini müzede işledi. Öğrenciler müzeyi ziyaret etmekten ve eserleri görmekten duydukları mutlulukları ifade etti. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:29 Kaynak: İHA
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