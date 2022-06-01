Köy okulu öğrencileri polislerle uçurtma uçurdu - Son Dakika
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Köy okulu öğrencileri polislerle uçurtma uçurdu

01.06.2022 18:47

Köy okulu öğrencileri polislerle uçurtma uçurdu Kırklareli'nde devam eden "Kırk Gençler Emin Ellerde" projesi çerçevesinde polisler, köy okulu öğrencileriyle uçurtma uçurdu.

Köy okulu öğrencileri polislerle uçurtma uçurdu

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde devam eden "Kırk Gençler Emin Ellerde" projesi çerçevesinde polisler, köy okulu öğrencileriyle uçurtma uçurdu. Bir öğrenci, "Bugün çok heyecanlıyım, çok mutlu oldum. Uçurtmamı uçurdum ve daha önce hiç bayan polis görmedim" dedi.

Kırklareli Valiliği tarafından üç sene önce başlatılan "Kırk Gençler Emin Ellerde" projesi çerçevesinde köy okulunda eğitim gören öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi. Etkinlikte ilk olarak müze gezisi yapıldı. Müze gezisinin ardından Emniyet Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde öğrenciler polislerle birlikte uçurtma uçurdu.

"Hiç bayan polis görmedim"

Daha önce hiç polislerle bir araya gelmediğini belirten öğrenci Ali Döner, programda çok eğlendiklerini söyledi. Çağan Halil Baş ise çok heyecanlı olduğunu vurgulayarak, "Bugün çok heyecanlıyım, uçurtma uçurduk çok mutlu oldum. Uçurtmamı uçurdum ve eve götüreceğim. Daha önce hiç bayan polis görmedim" dedi.

Köy okulu öğrencileri polislerle uçurtma uçurdu
Köy okulu öğrencileri polislerle uçurtma uçurdu
Köy okulu öğrencileri polislerle uçurtma uçurdu
Köy okulu öğrencileri polislerle uçurtma uçurdu
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Kaynak: İHA

Kırklareli, Polis, Müze, Güncel, Son Dakika

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