Köy okulu öğrencileri ürünlerini sergilendi
1 saat önce
Kozluk ilçesinde köy okulu öğrencileri atölye çalışmasında yaptıkları ürünleri sergiledi.
Kozluk
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:14 Kaynak: AA
ilçesinde köy okulu öğrencileri atölye çalışmasında yaptıkları ürünleri sergiledi. Çayhan
Köyü İlk ve Ortaokulu'ndaki öğrencilerin 13 farklı tasarım ve beceri atölyesinde yaptığı ürünlerin yer aldığı sergi Batman
İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran
ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak
'ın da katıldığı törenle açıldı.
Ürünleri inceleyen Kurtaran, öğrencilerin atölye çalışmasının örnek gösterilecek nitelikte olduğunu söyledi.
Daha sonra okul müdürü Murat Işık
'tan çalışmalar hakkında bilgi alan Kurtaran, öğrencilere kitap hediye etti.
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