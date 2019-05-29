Son Dakika Haberleri: Köy okulu öğrencileri ürünlerini sergilendi
Son Dakika Güncel Haber

Köy okulu öğrencileri ürünlerini sergilendi

1 saat önce

Kozluk ilçesinde köy okulu öğrencileri atölye çalışmasında yaptıkları ürünleri sergiledi.

Köy okulu öğrencileri ürünlerini sergilendi, System.String[]
Kozluk ilçesinde köy okulu öğrencileri atölye çalışmasında yaptıkları ürünleri sergiledi.
Çayhan Köyü İlk ve Ortaokulu'ndaki öğrencilerin 13 farklı tasarım ve beceri atölyesinde yaptığı ürünlerin yer aldığı sergi Batman İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak'ın da katıldığı törenle açıldı.
Ürünleri inceleyen Kurtaran, öğrencilerin atölye çalışmasının örnek gösterilecek nitelikte olduğunu söyledi.
Daha sonra okul müdürü Murat Işık'tan çalışmalar hakkında bilgi alan Kurtaran, öğrencilere kitap hediye etti.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:14 Kaynak: AA
Çayhan, Ömer Toprak, Kozluk, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Maçoğlu, MHP'nin açıklamasına tepki gösterdi: Bahçeli, Dersim'e kinini gösterdi Polisin dur ihtarına uymayan şüpheliler ortalığı birbirine kattı Hakim ile avukat arasındaki etek boyu tartışmasına tepki yağdı Türkiye'nin elektriğini güneşten sağlayacak ilk arıtma tesisinde sona gelindi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 17:13:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köy okulu öğrencileri ürünlerini sergilendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]