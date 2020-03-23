Köy okulu öğrencileri uzaktan eğitimi sevdi - Son Dakika

Köy okulu öğrencileri uzaktan eğitimi sevdi

SİİRT - Siirt'te, korona virüs önlemleri kapsamında tatil edilen okullarda öğrenciler için uzaktan eğitim başladı. Köy okulu öğrencilerinin uzaktan eğitime olan ilgisi velileri sevindirdi.

Siirt'in Pervari ilçesi Mustafa Kemal İlkokulu 1/A sınıfı öğrencileri uzaktan eğitimle derslerine devam etti. Korona virüs salgınına karşı önlem olarak yüz yüze eğitime ara verilmesi üzerine bir haftadır evde olan öğrenciler uzaktan eğitimle tanıştı. Dünyanın birçok ülkesinde hayatı durma noktasına getiren korona virüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından öğrenciler, uzaktan eğitim yöntemi ile ders başı yaptı. Köy okulu öğrencilerinin uzaktan eğitimi velileri sevindirdi.