Son Dakika Haberleri: Köy Okulu Öğrencilerine Gönül Köprüsü Kurdular

Köy Okulu Öğrencilerine Gönül Köprüsü Kurdular

59 dakika önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, ziyaret ettikleri Saray ilçesindeki Baltepe ilkokulunda öğrencilerle oynadı.

Köy Okulu Öğrencilerine Gönül Köprüsü Kurdular, System.String[]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, ziyaret ettikleri Saray ilçesindeki Baltepe ilkokulunda öğrencilerle oynadı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kırsal yerleşim yerlerindeki öğrenciler için düzenlenen etkinlikler sürüyor.

Daha önce ilçedeki Keçikayası ilkokulunda düzenlenen etkinliğin benzeri Baltepe ilkokulu'nda da yapıldı.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, köy okulunu ziyaret ederek, öğrencilerle çeşitli oyunlar oynadı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cahir Eldemir'in de katıldığı etkinlikte öğrencilere çeşitli hediyeler de dağıtıldı.

Eldemir, yaptığı açıklamada, ildeki olanakları kırsal yerleşim yerlerindeki çocuklara ulaştırma gayreti içerisinde olduklarını ifade ederek, "Amacımız sosyal, kültürel ve sanat alanlarında öğrencilerin gelişimlerine katkı sağlamak. Bu nedenle de il ve ilçelerden uzak köylerde yaşayan çocuklara ulaşarak onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Etkinliklerimiz devam edecek." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:23 Kaynak: AA

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