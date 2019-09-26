Son Dakika Haberleri: Köy okulu öğrencilerine kırtasiye yardımı
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Köy okulu öğrencilerine kırtasiye yardımı

1 saat önce

Adıyaman Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Hakları Komitesi İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında köy okullarında okuyan öğrencilerine kırtasiye yardımı yapıldı.

Köy okulu öğrencilerine kırtasiye yardımı, System.String[]

Adıyaman Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Hakları Komitesi İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında köy okullarında okuyan öğrencilerine kırtasiye yardımı yapıldı.


Adıyaman Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Hakları Komitesi aynı zamanda şehit ve gazi çocuklarına da kırtasiye malzemesi verildi.


Gittikleri her köy okulunda öğrencilerle yakından ilgilenen Çocuk Hakları Komitesi, dağıttıkları kırtasiye malzemesinin yanı sıra onların sorun ve sıkıntılarını dinleyip her hangi bir taleplerinin olup olmadığını sormayı da ihmal etmedi.


Adıyaman'a atandığı günden bugüne birçok başarılı hizmetlerle adını duyuran Adıyaman Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Çocuk Hakları Komitesinin göstermiş olduğu davranışın takdire şayan olduğunu vurguladı. Müdür Fehmi Çelik, "Müdürlük olarak bu tür etkinliklere sürekli destek veriyoruz vermeye de devam edeceğiz. Faaliyetlerimiz sadece kırtasiye yardımıyla sınırlı değildir, köy okullarımıza ve çocuklarımıza ihtiyaç duyulan her türlü yardımlarda da bulunuyoruz. Amacınız çocuk hakları komitesindeki çocuklarımız ve diğer öğrencilerimiz arasında bağ kurmaktır, bu bilinci onlara da aşılamaktır. Burada öğrencilerin birbirine destek olması gerçekten bizi mutlu ediyor" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:48 Kaynak: İHA
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