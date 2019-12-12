Köy okulu öğrencilerine kışlık ayakkabı dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Köy okulu öğrencilerine kışlık ayakkabı dağıtıldı - Son Dakika

Köy okulu öğrencilerine kışlık ayakkabı dağıtıldı

6 saat önce

Adıyamanlı hayırsever bir iş adamı tarafından köy okulu öğrencilerine ayakkabı yardımı yapıldı.

Köy okulu öğrencilerine kışlık ayakkabı dağıtıldı, System.String[]

Adıyamanlı hayırsever bir iş adamı tarafından köy okulu öğrencilerine ayakkabı yardımı yapıldı.


Merkeze bağlı Tekpınar Köyü Ortaokulunda okuyan öğrencilere 100 çift ayakkabı verildi.


Adıyamanlı iş adamı Aziz Levent Binzet'in Adıyaman'a gönderdiği 100 çift ayakkabı, Gönüllü Anneler platformu tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.


Soğuk kış gününde dağıtılan ayakkabıların öğrencilerin yüzünü güldürdüğünü dile getiren Gönüllü Anneler Platformu Üyesi Nejla Özelçi, "Adıyamanlı hayırsever hemşehrimiz son beş yıldır ihtiyaç sahibi öğrencilerimize dağıtılmak üzere ayakkabı yardımında bulunuyor. Bu yılda göndermiş olduğu 100 çift ayakkabı tespit edilen öğrencilere dağıtıldı. Değerli hemşehrimizden Allah razı olsun. Gönüllü annelerimiz adına kendisine teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:56 Kaynak: İHA
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