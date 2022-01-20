Köy okulu öğrencilerinin hedefi TEKNOFEST - Son Dakika

Köy okulu öğrencilerinin hedefi TEKNOFEST

AMASYA - Amasya'da bir köy okulundaki öğrenciler fen laboratuvarında geliştirdikleri cihazlarla insanların yaşamını kolaylaştırmaya çalışırken TEKNOFEST gibi yarışmalara katılıp okullarının adını duyurmayı planlıyor.

Gediksaray Şehit Satılmış Salatacı Ortaokulu öğrencileri akılı paspas, görme engelliler için akıllı baston, güneş panelli sulama sistemi ve serinleten şapka gibi çeşitli icatlar geliştirdi. Fen bilimleri öğretmeni Gökhan Sontay'ın desteğiyle çalışmalarını yürüten öğrenciler bu keşiflerinin üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanırken ayrıca küçük çocukların ve görme engellileri tehlikelerden uzaklaştırmayı planladı.

'Akıllı paspas' adını verdiği alarm sistemli paspasın pencere altına konulmasıyla küçük çocukların camdan sarkmaları durumunda muhtemel tehlikelerin önlenebileceğini belirten 8. sınıf öğrencisi Nisan Emektar aynı sistemin kapı girişine monte edilmesiyle de kapı zilinin görevini üstlenebileceğine dikkat çekti. 5. sınıf öğrencileri Canser Özer ve Bahattin Kantaroğlu da görme engelliler için ucunda uyarıcı sensör bulunan baston tasarladı. 6. sınıf öğrencisi Eren Kara ile Yahya Önel ise çiftçilerin su pompaları için gereken enerjinin güneş panellerinden sağlanacağı sistem hazırladı. Aynı sınıftan Eren Karabıyık da şapkanın içine konulan pervanenin enerjisinin güneş panelinden karşılandığı düzenekle ilginç bir icada imza attı.

48 öğrencisi bulunan okuldaki öğrencilerinin tamamına yakınının projelere katıldığını anlatan fen bilimleri öğretmeni Gökhan Sontay, "Biz burada fen bilimleri ile günlük hayatı birleştirmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizin fikir üretmesi bizim için çok önemli" dedi.

Derslerinde başarılı olan öğrencilerinin hedefler koyduğuna değinen Sontay, "Yarışmalara, Samsun'da gerçekleşecek TEKNOFEST'e ve TÜBİTAK projelerine katılmayı düşünüyoruz" diye konuştu.