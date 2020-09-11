Köy okulu öğretmeni, öğrencileri için bahçeyi sınıfa dönüştürdü - Son Dakika

Köy okulu öğretmeni, öğrencileri için bahçeyi sınıfa dönüştürdü

Köy okulu öğretmeni, öğrencileri için bahçeyi sınıfa dönüştürdü Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Döllük köyünde öğretmenlik yapan Abdulmelik Şeker, öğrencilerine ders verebilmek için okul bahçesini sınıfa dönüştürdü.

Köy okulu öğretmeni, öğrencileri için bahçeyi sınıfa dönüştürdü, System.String[]

Köy okulu öğretmeni, öğrencileri için bahçeyi sınıfa dönüştürdü

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Döllük köyünde öğretmenlik yapan Abdulmelik Şeker, öğrencilerine ders verebilmek için okul bahçesini sınıfa dönüştürdü.

SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Döllük köyünde öğretmenlik yapan Abdulmelik Şeker, öğrencilerine ders verebilmek için okul bahçesini sınıfa dönüştürdü.

Şarkışla ilçe merkezine 10 kilometre mesafede bulunan Döllük Köyü, Şehit Oğuz Yorulmaz İlkokulu öğretmeni Abdulmelik Şeker'in öğrencilerine eğitim verebilmek için ortaya koyduğu çaba dikkat çekiyor. Öğretmen Şeker, öğrencilerinin 31 Ağustos'ta başlayan uzaktan eğitimden faydalanabilmek için internete ulaşmakta sıkıntı yaşayacaklarını düşünerek harekete geçti. Öğretmen Şeker, öğrencilerinin internete ulaşma konusunda sıkıntı yaşayacaklarını belirterek öğrencileriyle yüz yüze eğitim yapmak istediğini Şarkışla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle paylaştı. Öğretmenin isteğini olumlu karşılayan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Covid-19 tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime izin verdi. Okul bahçesini sınıfa çeviren öğretmen Şeker, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf olan 11 öğrencisiyle farklı günlerde okul bahçesinde ders işlemeye başladı. Fedakar öğretmenin öğrencilerine eğitim verebilmek için yaptıkları İlçe Milli eğitim Müdürü Mevlüt Ergen başta olmak üzere çevresindekilerden takdir topluyor.

"Öğrencilerim mutlu olduğu için bende gayet mutluyum"

Covid-19 tedbirleri kapsamında okul bahçesinde işlenen dersten öğretmenlerin ve öğrencilerin mutlu olduğunu belirten Şeker, "31 Ağustos'ta uzaktan eğitim yoluyla telafi eğitimleri başladı. EBA üzerinden canlı ders yapmamız gerekiyordu. Lakin köy ortamında öğrencilerin imkanı olmadığı için öğrencilerim mağdur olacaklardı. Mağdur olmasınlar diye, okulda ders anlatsam nasıl olur diye düşündüm. Fikrim şu şekildeydi, okulun bahçesinde sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uyarak sınıf sınıf ders anlatmak istedim. Birleştirilmiş sınıf olduğu için bizimki 1,2,3 ve 4. sınıflar bir arada eğitim görüyor. Her güne 1 sınıf gelecek şekilde ders anlatmak istedim. Müdürümüzde sağolsun, bu fikri olumlu karşılayarak destekleyeceğini söyledi. Sınıf sınıf ders yapacak şekilde programı yapıp, velilere haber ettim. Velilerimizde durumu çok memnuniyetle karşıladılar. Öğrencilerimizi çağırdık, 1 Eylül'den itibaren dersimize başladık. Her sınıfla farklı günlerde ve farklı saatlerde gelerek, Covid-19 tedbirlerinde ders işliyoruz. Veliler, çok memnun. Öğrenciler çok mutlu, öğrencilerim mutlu olduğu için bende gayet mutluyum" dedi.

"Çocuklarımızda ki heyecanı görünce bizde mutlu olduk"

Şarkışla İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, öğrencilerin yüz yüze eğitimden mutlu olduklarını belirterek "Malumunuz bir pandemi süreci yaşıyoruz, ülkemiz ve Dünya genelinde. Biz eğitimciler olarak bu süreci yavrularımız, öğrencilerimiz için en iyi şekilde değerlendirmeyi kendimize gaye edinen insanlarız. Bakanlığımız bu dönemde EBA üzerinden oldukça verimli bir çalışma sergiliyor. Bizlerde öğrencilerimizle bu çalışmayı takip ediyoruz. Şuanda içerisinde bulunduğumuz yer bir köy okulumuz. Tabi ki imkanlarımız kısıtlı, her öğrencimizin interneti olmayabilir, tableti ve televizyonu olmayabilir. Abdulmelik hocam, ilçemize gelerek öğrencilerin durumundan bahsetti. Hocam bizlere öğrencilerin televizyonlarının ve internetlerinin olmadığını söyledi. Bizde Bakanlığımızın bu konuda güzel çalışmaları olduğunu, ilçemizde de EBA destek odaları olduğunu, 8 tane okulumuzun bunun için hazırlandığını ve öğrencilerimizi okullarımızdan faydalandırabileceğini söyledik. Fakat hocam, izniniz olursa bahçede Covid-19 kurallarına uyarak öğrencilerime eğitim vermek istiyorum dedi. Bizlerde öğretmenimizin gözündeki heyecanı gördük ve uygun olacağını belirterek kendisinin yanında olacağımızı söyledik. Köyümüze geldiğimizde çocuklarımızda ki heyecanı görünce bizde mutlu olduk" dedi.

Şarkışla, Sivas, Atama, Okul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 09:51 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Köy okulu öğretmeni, öğrencileri için bahçeyi sınıfa dönüştürdü - Son Dakika

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