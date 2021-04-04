Köy okulu öğretmenleri korona virüse yakalandı, köy 10 gün karantinaya alındı - Son Dakika

Köy okulu öğretmenleri korona virüse yakalandı, köy 10 gün karantinaya alındı
04.04.2021 00:32
Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Günbuldu köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Günbuldu köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Baykan ilçesine bağlı Günbuldu köyü 10 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Günbuldu köyü ilk ve ortaokulunda görev yapan öğretmenlerde virüs tespit edilmesi nedeniyle, korona virüs salgınından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alınması kararlaştırılan köyde 10 gün süreyle karantina uygulaması başlamıştır" denildi. - SİİRT
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