Köy okulu öğretmenleri öğrencilerini yalnız bırakmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Köy okulu öğretmenleri öğrencilerini yalnız bırakmadı - Son Dakika

Köy okulu öğretmenleri öğrencilerini yalnız bırakmadı

6 saat önce

Gümüşhane'de 17 köyden öğrencinin gelerek eğitim gördüğü Kale Koçkaya İlkokulunda koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde eğitim gören öğrencilere öğretmenleri tarafından hazırlanan etkinlik ve çalışma sayfaları dağıtıldı.

Köy okulu öğretmenleri öğrencilerini yalnız bırakmadı, System.String[]

Gümüşhane'de 17 köyden öğrencinin gelerek eğitim gördüğü Kale Koçkaya İlkokulunda koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde eğitim gören öğrencilere öğretmenleri tarafından hazırlanan etkinlik ve çalışma sayfaları dağıtıldı. Her zaman sarıldıkları öğretmenlerine sarılamayan öğrenciler duygusal anlar yaşadı.


Yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid-19) salgını nedeniyle eğitimlerine EBA TV ve eba.gov.tr üzerinden uzaktan eğitim ile devam eden öğrencileri öğretmenleri yalnız bırakmadı.


Gümüşhane'nin merkeze bağlı 17 köyün öğrencilerinin taşıma merkezi iken salgın hastalık nedeniyle eğitim sisteminin uzaktan eğitime geçmesinin ardından Kale Koçkaya İlkokulu öğretmen ve idarecileri öğrencilerini yalnız bırakmayarak onlar için okuma kitapları, etkinlik ve çalışma sayfaları hazırladı.


Uzaktan eğitim süresinin 30 Nisan'a kadar uzaması üzerine öğretmenler okullarına giderek öğrencilerin uzaktan eğitim sürecini daha verimli ve etkin hale getirmek için EBA TV İlkokul kanalında yapılan derslerin konularının yer aldığı günlük etkinlik ve çalışma sayfalarını hazırladı.


Hazırlanan çalışma sayfaları ve sınıf kitaplıklarındaki okuma kitapları Okul Müdürü Habib Tanış ve sınıf öğretmeni Burak Birol Uzman tarafından 17 köyde bulan öğrencilere tek tek dağıtıldı.


Çalışmaların öğrencilere dağıtım sürecinde öğrencilerin sevinçleri, velilerin memnuniyeti gözlerden kaçmazken, öğretmenlerine okuldaki gibi koşup sarılmak, öpmek isteyen öğrenciler salgın hastalık tedbirleri nedeniyle bunu yapamaması duygusal anlar yaşanmasına neden olurken, dağıtım sırasında idareci ve öğretmenlerin eldiven ve maske kullandıkları ve sosyal mesafe kurallarına uydukları gözlendi.


"Öğretmenim size günaydın demeyi, arkadaşlarımla oynamayı çok özledim"


Okullarını, öğretmenlerini ve arkadaşlarını özlediklerini belirten öğrenciler bu salgının bitmesini çok istediklerini belirtirken, Kurtoğlu köyünden taşımalı eğitimle Kale Koçkaya İlkokulu'nda eğitim gören Derya Topuz, "Öğretmenim sizi evin penceresinden gördüm çok sevindim. Size sarılmak için koştum geldim. Ama sarılamadım. Okulumu arkadaşlarımı öğretmenlerimi çok özledim. Okulun bahçesinde futbol maçı yapmayı, parkta arkadaşlarımla oynamayı, sizlere günaydın demeyi çok özledim" dedi.


Okul öğretmenlerinden Burak Birol Uzman da uzaktan eğitim sürecinde öğrencileri ve velileri telefonla sürekli arayarak bu süreçte neler yapmaları gerektiğini anlattıklarını, uzaktan eğitim sürecinin daha verimli ve etkin olabilmesi için bu çalışmayı yaptıklarını söyledi.


Çalışma ve etkinlik sayfalarının hazırlanması ve öğrencilere dağıtımı olarak iki aşamada yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Okul Müdürü Habib Tanış ise "Öğrencilerimizin 30 Nisan'a kadar Eba TV ilkokul ve eba.gov.tr üzerinden görecekleri eğitimle ilgili çalışma ve etkinlik sayfaları öğretmen arkadaşlarımız tarafından hazırlandı. Derslerle ilgili çalışmalar yanında velilerimiz ve öğrencilerimize Covid-19 salgını ile ilgili bilgilerin yer aldığı bilgi notları ve okuma kitapları da yer almakta. Öğretmenlerimize özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum" dedi.


Dağıtım sürecinde de köylere gittiklerinde kendilerini gören öğrencilerin çok sevindiklerini, sarılmak istediklerini fakat salgından dolayı okulda her zaman sarılıp kucakladıkları öğrencilere sadece uzaktan sevgilerini ifade ettiklerini dile getiren Tanış, "Velilerimiz ve öğrencilerimize İl Milli Eğitim Müdürümüz Seydi Doğan'ın ve öğretmenlerimizin selamını ilettik. Öğrenci ve velilerimizin hal hatırlarını sorduk. Uzaktan eğitim sürecinin nasıl devam ettiğini istek ve önerilerini dinledik. Covid-19 salgını ile ilgili olarak bildiğimiz bilgileri paylaştık" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE

Koronavirüs, Gümüşhane, Kale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 01:30 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Oxford Üniversitesi araştırmacıları: Koronavirüs aşısı eylül sonuna kadar hazır olabilir
Covid-19 için "yerli ve milli" test kitleri ve cihazı geliştiriliyor Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan sigara içenlere uyarı: Hastalığın ağır seyretme olasılığı 2.4 kat yüksek Meltem Şarkışlalı, diyetisyen ekibi ile birlikte zayıflamanın yollarını paylaştı
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saate 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saate 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi         
19:35
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan sigara içenlere uyarı: Hastalığın ağır seyretme olasılığı 2.4 kat yüksek Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan sigara içenlere uyarı: Hastalığın ağır seyretme olasılığı 2.4 kat yüksek         
19:22
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 96 kişinin daha ölmesiyle sayı 908'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 96 kişinin daha ölmesiyle sayı 908'e yükseldi         
19:22
Oxford Üniversitesi araştırmacıları: Koronavirüs aşısı eylül sonuna kadar hazır olabilir Oxford Üniversitesi araştırmacıları: Koronavirüs aşısı eylül sonuna kadar hazır olabilir         
18:59
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız         
18:42
Fahriye Evcen, yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti Fahriye Evcen, yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti         
18:42
2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022'ye ertelendi 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022'ye ertelendi         
18:34
TBMM'de AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında koronavirüs verileri üzerinden tartışma çıktı TBMM'de AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında koronavirüs verileri üzerinden tartışma çıktı         
18:26
İmamoğlu'nu İmamoğlu'nu "Seni paramparça edeceğim" diye tehdit eden kişi adliyeye sevk edilirken görüntülendi         
18:22
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 90 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 90 bini aştı         
18:18
Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı         
18:15
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: Koronavirüsten dolayı Avrupa Birliği çökebilir İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: Koronavirüsten dolayı Avrupa Birliği çökebilir         
18:09
Dünya koronavirüse kilitlenmişken Rus savaş gemileri peş peşe Boğaz'dan geçti Dünya koronavirüse kilitlenmişken Rus savaş gemileri peş peşe Boğaz'dan geçti         
17:51
Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı         
17:47
CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı: Adı geçen şahıs tanınmıyor CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı: Adı geçen şahıs tanınmıyor         
17:47
Premier Lig başladığında, sadece koronavirüs testi negatif çıkanlar maçlara gidebilecek Premier Lig başladığında, sadece koronavirüs testi negatif çıkanlar maçlara gidebilecek         
17:37
Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu         
17:32
Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda         
17:10
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808'e yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808'e yükseldi         
17:10
Pazara girmek isteyen yaşlı kadın: Bırakın beni, kendim görüp alayım Pazara girmek isteyen yaşlı kadın: Bırakın beni, kendim görüp alayım         
17:07
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı         
17:01
Sağlık Bakanlığı'ndan iş yerleri ve ofisler için 15 maddelik koronavirüs önlemi Sağlık Bakanlığı'ndan iş yerleri ve ofisler için 15 maddelik koronavirüs önlemi         
16:55
Bakan Albayrak'tan heyecanlandıran sözler: Enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz Bakan Albayrak'tan heyecanlandıran sözler: Enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz         
16:53
'Pandemi İzolasyon Takip Projesi' hayata geçti! Kurallara uymayanlar mesajla uyarıldı 'Pandemi İzolasyon Takip Projesi' hayata geçti! Kurallara uymayanlar mesajla uyarıldı         
16:48
Tüm dünya bu ülkeyi izliyor! Grönland'da koronavirüs hastalarının tamamı iyileşti Tüm dünya bu ülkeyi izliyor! Grönland'da koronavirüs hastalarının tamamı iyileşti         
16:38
Koronavirüs nedeniyle eve kapanan vatandaşlar dijital oyun teknolojilerine yoğun ilgi gösteriyor Koronavirüs nedeniyle eve kapanan vatandaşlar dijital oyun teknolojilerine yoğun ilgi gösteriyor         
16:35
Nabil Dirar, F.Bahçe'nin indirim talebine olumlu yaklaştı Nabil Dirar, F.Bahçe'nin indirim talebine olumlu yaklaştı         
16:34
Son Dakika: Gece yarısından itibaren benzine 9 kuruş, motorine ise 12 kuruş indirim geliyor Son Dakika: Gece yarısından itibaren benzine 9 kuruş, motorine ise 12 kuruş indirim geliyor         
16:32
Bağcılar'da polis berbere tıraş baskını düzenledi Bağcılar'da polis berbere tıraş baskını düzenledi         
16:27
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan koronavirüs uyarısı: Önlemler bırakılırsa illerde nüfusun yarısı hasta olur Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan koronavirüs uyarısı: Önlemler bırakılırsa illerde nüfusun yarısı hasta olur         
16:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2020 20:06:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Köy okulu öğretmenleri öğrencilerini yalnız bırakmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]