Köy okulu öğretmenlerinden örnek davranış - Son Dakika

Köy okulu öğretmenlerinden örnek davranış

ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Buğdaylı Köyü İlk ve Ortaokulu, öğretmenler tarafından boyanarak yeni eğitim ve öğretim dönemine hazır hale getirildi.

Buğdaylı İlk ve Ortaokulu Müdürü Hilal Babahan ve köy okulu öğretmenleri bir araya gelerek aldıkları karar doğrultusunda okulun tamamını kendileri boyayarak sınıfları yıkadı. Yaklaşık üç haftadır duvarların boya işlemlerinin ardından okulun tamamını elden geçiren öğretmenler, öğrencilerin daha hijyenik bir ortamda eğitim görmeleri için sınıfları hazır hale getirdi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Buğdaylı İlk ve Ortaokulu Müdürü Hilal Babahan, 2020-2021 eğitim öğretim yılına tam tesisat başlamak istediklerini ve bunun için gerekli malzemeleri tedarik ettiklerini söyledi. Babahan, "Yaklaşık üç haftadır öğretmenlerimizin gönüllülük esasıyla hep birlikte boya ve temizlik çalışması yaptık. Okulumuzun duvarlarını ve kapılarını boyaladık. Pandemi sürecinde öğrencilerin daha iyi bir eğitim ortamından faydalanmaları için elimizden gelen yaptık. Bu kapsamda bütün öğretmen arkadaşlarıma teşekkürleri iletiyorum" dedi.

Buğdaylı İlk ve Ortaokulu Müdür Yardımcısı Ümit Parlak kısa sürede köy okulunu eğitim ve öğretime sürecine hazır hale getirmelerinin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Hafta sonu olmasına rağmen öğretmen arkadaşlarımızla sınıflarımızı yıkadık. Gereken temizlik çalışmalarını yaptık" diye konuştu.