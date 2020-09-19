Köy okulu öğretmenlerinden "Sınıf Tam Öğretmenim" projesine destek - Son Dakika

Köy okulu öğretmenlerinden "Sınıf Tam Öğretmenim" projesine destek

Samsun'da köy öğretmenleri uzaktan eğitime katılma imkanı bulunmayan öğrenciye akıllı telefon hediye etti.

Köy okulu öğretmenlerinden

Samsun'da köy öğretmenleri uzaktan eğitime katılma imkanı bulunmayan öğrenciye akıllı telefon hediye etti.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından pandemi sürecinde internet erişimi, internete bağlanacak cihazı veya evinde televizyonu olmayan öğrencilerin EBA canlı derslerden ve EBA portalından yararlanmalarını sağlamak amacıyla "Sınıf Tam Öğretmenim" projesi hayata geçirildi.

Projede EBA Destek Noktalarına ulaşım konusunda sorun yaşayan, kırsal kesimdeki yerleşim yerlerinde bulunan öğrenciler ile bunlardan karantina gibi sebeplerle evlerinden çıkamayacak durumdakiler de hedeflendi.

Bu projeye destek vermek isteyen Havza Bekdiğin İlk-Ortaokulu öğretmenleri sosyal medyada yer alan öğretmen gruplarındaki eğitimcilerin destekleriyle uzaktan eğitime katılma imkanı olmayan bir öğrenciye akıllı telefon hediye etti. 8. Sınıfa devam eden başarılı öğrenci öğretmenlerine teşekkür ederken aynı zamanda Fen Lisesi'ni kazanma sözü verdi. Öğrencinin mutluluğu gözlerinden okundu.

Konu hakkında bilgi veren Okul Müdürü Ümit Kılıç, bu projenin desteklenmesi ve uzaktan eğitim sürecine katkı sağlanması noktasında herkesin destek olması gerektiğini ifade etti. - SAMSUN

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 16:03 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Köy okulu öğretmenlerinden 'Sınıf Tam Öğretmenim' projesine destek - Son Dakika

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