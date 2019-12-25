Köy okulu voleybolda Nevşehir şampiyonu oldu

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Özyayla köyü Ortaokulu 2019-2020 eğitim öğretim yılında düzenlenen okullar arası voleybol turnuvasında Nevşehir şampiyonu oldu.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019-2020 okullar arası voleybol şampiyonası sona erdi. Düzenlenen şampiyona sonrasında Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Özyayla Ortaokulu erkek voleybol takımı Nevşehir şampiyonu olurken Nevşehir'i bölge müsabakalarında temsil edecek.



Özyayla Ortaokul Müdürü Ali Çelik yaptığı açıklamada, " Özyayala Ortaokulu Nevşehir'de düzenlenen okullar arası voleybol turnuvasında yine şampiyon olmayı başarmıştı. Bu yılda Nevşehir birinciliğini kazanan cefakar öğrencilerimizi ve beden eğitimi öğretmenimizi tebrik ediyorum. Öğrencilerimiz bölge turnuvasında da ilimizi en güzel şekilde temsil edeceklerinden en küçük bir şüphem yoktur" dedi. - NEVŞEHİR