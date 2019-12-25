Köy okulu voleybolda Nevşehir şampiyonu oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Köy okulu voleybolda Nevşehir şampiyonu oldu - Son Dakika Spor

Köy okulu voleybolda Nevşehir şampiyonu oldu

6 saat önce

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Özyayla köyü Ortaokulu 2019-2020 eğitim öğretim yılında düzenlenen okullar arası voleybol turnuvasında Nevşehir şampiyonu oldu.

Köy okulu voleybolda Nevşehir şampiyonu oldu, System.String[]

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Özyayla köyü Ortaokulu 2019-2020 eğitim öğretim yılında düzenlenen okullar arası voleybol turnuvasında Nevşehir şampiyonu oldu.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019-2020 okullar arası voleybol şampiyonası sona erdi. Düzenlenen şampiyona sonrasında Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Özyayla Ortaokulu erkek voleybol takımı Nevşehir şampiyonu olurken Nevşehir'i bölge müsabakalarında temsil edecek.


Özyayla Ortaokul Müdürü Ali Çelik yaptığı açıklamada, " Özyayala Ortaokulu Nevşehir'de düzenlenen okullar arası voleybol turnuvasında yine şampiyon olmayı başarmıştı. Bu yılda Nevşehir birinciliğini kazanan cefakar öğrencilerimizi ve beden eğitimi öğretmenimizi tebrik ediyorum. Öğrencilerimiz bölge turnuvasında da ilimizi en güzel şekilde temsil edeceklerinden en küçük bir şüphem yoktur" dedi. - NEVŞEHİR

voleybol, Nevşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Hurda araçlarda ÖTV indirimi 31 Aralık'ta sona eriyor
Serkan Tuğcu, öğretmen arkadaşlarıyla bir araya geldi ve tek kamera ile sinema filmi çekti Basın toplantısında salonun sigara kokması Erdoğan'ı rahatsız etti: Acilen bırakın Hülya Avşar'dan Kaya Çilingiroğlu'na nafaka cevabı: Erkek olsam kadına da para veririm

Son Dakika Haberleri
20:13 “Messi beni gözetliyor” - Son Dakika Spor
20:13 Ronaldo için gol atması en zor lig Serie A - Son Dakika Spor
20:13 “Onunla çalışmak harika”, “Onunla çalışmak harika olurdu” - Son Dakika Spor
20:10 Beşiktaş, Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor - Son Dakika Spor
20:08 Gençlerbirliği oyuncularından Ankara Atatürk Anadolu Lisesine ziyaret - Son Dakika Spor
16:43 Fikret Orman'ın asistanı, Beşiktaş'a haciz gönderdi - Son Dakika Spor
16:20 Euro Club Index Süper Lig'de şampiyon olacak takımı açıkladı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 20:17:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Köy okulu voleybolda Nevşehir şampiyonu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]