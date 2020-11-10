Köy okulunda '10 Kasım' koreografisi - Son Dakika

Köy okulunda '10 Kasım' koreografisi
10.11.2020 12:57
- Köy okulunda '10 Kasım' koreografisi Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Dereköy Ortaokulunda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82'inci yıl dönümü anma programları kapsamında 30 ortaokul öğrencisi, bedenleriyle Atatürk'ün ölüm saati olan 09.05'i oluşturdular.
- Köy okulunda '10 Kasım' koreografisi
KÜTAHYA - Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Dereköy Ortaokulunda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82'inci yıl dönümü anma programları kapsamında 30 ortaokul öğrencisi, bedenleriyle Atatürk'ün ölüm saati olan 09.05'i oluşturdular.
Dereköy Ortaokulu 5 ve 6. Sınıf öğrencileri öğretmenleri Zeynep Özer nezaretinde bir hafta süren çalışma sonucu hazırladıkları Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, 82'inci ölüm yıl dönümünde özel koreografiyle andı. Atatürk'ün hayatını kaybettiği saati gösteren öğrencilerin okul bahçesindeki koreografisi drone ile görüntülendi. Okul Müdürü Ali Osman Kılıç'ın komutuyla öğrencilerin sunduğu koreografi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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