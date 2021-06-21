Köy okulunda açıldı, malzemeler tahrip edildi - Son Dakika

Sivas'ın Gürün ilçesinde köy okuluna açılan "Geleneksel Türk Okçuluğu" kursuna ait malzemeler kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi.

Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Sarıca köyünde bir süre önce "Geleneksel Türk Okçuluğu" kursu açıldı. Gürün Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla açılan ve Sarıca Köyü İlköğretim Okulu bünyesinde devam eden kursa kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı düzenlendi. Okulun spor sahasına giren kişi ya da kişiler okçuluk kursuna ait afiş ve malzemeleri tahrip etti. Okul Müdür Vekili Seyhan Ertural, okulda görev yapan öğretmenler ve Usta Öğretici Osman Türk, durumu Gürün İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve savcılığa bildirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Usta Öğretici Osman Türk, yaşanan kötü olay nedeniyle tedirgin olduklarını söyleyerek, Gürün Milli Eğitim camiası, okul öğretmen ve öğrencileri başta olmak üzere köyde pek çok kişinin ilgi gösterdiği olayın bir an önce aydınlatılması, sorumluların kanun önünde bir an önce hesap vermesini beklediklerini belirtti. - SİVAS