Son Dakika Haberleri: Köy okulunda ana okulu öğrencileri engeliler için kapak topluyor
Son Dakika Güncel Köy okulunda ana okulu öğrencileri engeliler için kapak topluyor - Son Dakika

Köy okulunda ana okulu öğrencileri engeliler için kapak topluyor

6 saat önce

Bursa'da köy okulununda öğrenim gören anaokulu öğrencileri, engelilelere destek olmak için bütün köyü sefer etti.

Köy okulunda ana okulu öğrencileri engeliler için kapak topluyor, System.String[]

Bursa'da köy okulununda öğrenim gören anaokulu öğrencileri, engelilelere destek olmak için bütün köyü sefer etti.


Mustafakemalpaşa ilçesinin Sünlük köyünde anaokulu öğrencileri, öğretmenleri Serap Aras ve köy muhtarı Ersin Uslu'nun teşvikiyle engellilere tekerlekli sandalye alabilmek için kapak toplamaya başladı. Köydeki bütün evleri tek gezen minik öğrenciler topladıkları binlerce kapağı öğretmenlerine teslim etti. Öğretmen Serap Aras ise minik öğrencilerin topladıkları kapakları toplama noktasına teslim etti. Minik öğrenciler ise yapmış oldukları bu iyilik hareketinden oldukça memnun oldu. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:25 Kaynak: İHA
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