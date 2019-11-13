Son Dakika Haberleri: Köy okulunda en eğlenceli İngilizce dersi
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Köy okulunda en eğlenceli İngilizce dersi

6 saat önce

ERZURUM'un Karayazı ilçesindeki Tosunlu İlkokulu öğrencilerine oyunlarla öğretilen İngilizce dersleri, sosyal meydaya büyük beğeni topladı.

Köy okulunda en eğlenceli İngilizce dersi, System.String[]

ERZURUM'un Karayazı ilçesindeki Tosunlu İlkokulu öğrencilerine oyunlarla öğretilen İngilizce dersleri, sosyal meydaya büyük beğeni topladı.

Karayazı ilçesine bağlı Tosunlu Köyü'nde 4 derslikli, 67 öğrencinin eğitim- öğretim gördüğü ilkokulda, eğlenceli İngilizce dersleri sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı. İngilizce öğretmeni Nadide Karamemiş tarafından eğlenceli oyunlarla öğretilen derste, çocukların heyecanlı halleri dikkat çekiyor. Sayıların, sıfatların eğlenceli hale getirerek öğretildiği derslerde çocukların keyifli halleri görenleri tebessüm ettiriyor.


Karayazı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:39 Kaynak: DHA
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